Sakarya Ticaret Borsası 13,34 liradan işlem gördü
Kabuklu fındığın kilogramı ortalama 13,34 liradan işlem gördü
SAKARYA (AA) - Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 13,34 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün
Birim
|Ortalama
|Satış türü
|Yemlik buğday
|Kg
|1,06
|HMS
|Mısır dane
|Kg
|1,14
|TS
|Kabuklu fındık
|Kg
|13,34
|TS
|İç fındık
|Kg
25,63
|TS
TS: Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
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