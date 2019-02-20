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Sakarya Ticaret Borsası 13,34 liradan işlem gördü

Kabuklu fındığın kilogramı ortalama 13,34 liradan işlem gördü

Sakarya Ticaret Borsası 13,34 liradan işlem gördü

SAKARYA (AA) - Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 13,34 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

Birim

OrtalamaSatış türü
Yemlik buğdayKg1,06HMS
Mısır daneKg1,14TS
Kabuklu fındıkKg13,34TS
İç fındıkKg

25,63

TS

TS: Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

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