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Sakarya’da bedava maske dağıtımı izdiham yarattı! Covid-19 unutuldu!

Sakaryaspor başkanlığına aday olan iş adamı Uğur Akkuş'un Sakaryaspor kongresinde söz verdiği 54 bin maskeyi dağıttığı bölgede bedava maske koronayı unutturdu.

Sakarya’da bedava maske dağıtımı izdiham yarattı! Covid-19 unutuldu!

Sakaryaspor başkanlığına aday olan iş adamı Uğur Akkuş'un Sakaryaspor kongresinde söz verdiği 54 bin maskeyi dağıttığı bölgede bedava maske koronayı unutturdu. Bölgede izdihama neden olan görüntüler korona virüsün arttığı günlerde tepki topladı.

Sakaryaspor'a başkan adayı olan iş adamı Uğur Akkuş, taraftara verdiği maske sözünü yerine getirdi. Cuma Namazı sonrasında Adapazarı ilçesinde Orhan Gazi Cami ve Ağa Cami önünde vatandaşlara toplam 54 bin adet maske dağıtıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği maske dağıtım alanlarında adeta izdiham yaşandı. Maskeleri alabilmek için vatandaşların pandemi sürecinde mesafe kurallarını hiçe saydığı görüldü.

Sakaryaspor logolu maskeleri alabilmek için birbirleri ile yarışan vatandaşlar yapılan uyarıları dikkate almamaları ise tepkiye neden oldular. Öte yandan, Sakarya'da salgının başından bu yana en yüksek seviyede olduğu açıklamasının yapılmasının ardından bu tür organizasyonun gerçekleştirilmesi adeta salgına davetiye çıkarttı.

Sakarya’da bedava maske dağıtımı izdiham yarattı! Covid-19 unutuldu!

Sakarya’da bedava maske dağıtımı izdiham yarattı! Covid-19 unutuldu!

Sakarya’da bedava maske dağıtımı izdiham yarattı! Covid-19 unutuldu!



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