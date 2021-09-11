Hem suçlu hem güçlü! Korona pozitif olan kadın taksi ücretini fazla bulunca ortalığı birbirine kattı: Koronayım yaklaşmayınFurkan Korkmaz kimdir? Nereli, kaç yaşında?İrem Sak, kendinden 11 yaş küçük NBA oyuncusu ile aşk yaşamaya başladı!Hadise, kendisini gözetleyen adamı savcılığa verdiBakan Akar'dan günler sonra Afganistan için çarpıcı değerlendirme: Afgan ordusunun kısa zaman içinde çözülmesini beklemiyorduk11 Eylül Cumartesi TRT 1 yayın akışı | Seneye Bu Zamanlar TRT 1'de21 Ağustos 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışı | Andrea Bocelli Concerto: One Night in Central Park TRT 2 'de11 Eylül 2021 Cumartesi ATV yayın akışı |Kardeşlerim yeni bölümüyle ATV'deSakarya'da iki araç çarpıştı: 1'i çocuk 6 kişi yaralandı11 Eylül 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı | Şarkılar Bizi Söyler Kanal D'de
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Sakarya'da iki araç çarpıştı: 1'i çocuk 6 kişi yaralandı

Sakarya'da iki araç çarpıştı: 1'i çocuk 6 kişi yaralandı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde gerçekleşen iki aracın çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Sakarya'da iki araç çarpıştı: 1'i çocuk 6 kişi yaralandı

Ankara istikametinde seyir halinde olan R.D. yönetimindeki 41 RZ 490 plakalı araç, Büyükesence mevkisinde kavşaktan yola çıkan A.Ş. idaresindeki 54 AEK 231 plakalı cip ile çarpıştı.

CİP REFÜJE ÇIKTI

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan cip refüje çıktı. Kazayı görenlerin İhbarı üzerine, olay yerine  Sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan kazada, sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan biri çocuk 4 kişi de yaralandı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenikent Devlet Hastanesi ve Hendek Devlet Hastanesine götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi verildi.

Bir süre aksama yaşanan kara yolundaki ulaşım, bölgedeki araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından normale döndü.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT