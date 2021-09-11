Sakarya'da iki araç çarpıştı: 1'i çocuk 6 kişi yaralandı

Ankara istikametinde seyir halinde olan R.D. yönetimindeki 41 RZ 490 plakalı araç, Büyükesence mevkisinde kavşaktan yola çıkan A.Ş. idaresindeki 54 AEK 231 plakalı cip ile çarpıştı.

CİP REFÜJE ÇIKTI

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan cip refüje çıktı. Kazayı görenlerin İhbarı üzerine, olay yerine Sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan kazada, sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan biri çocuk 4 kişi de yaralandı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenikent Devlet Hastanesi ve Hendek Devlet Hastanesine götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi verildi.

Bir süre aksama yaşanan kara yolundaki ulaşım, bölgedeki araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından normale döndü.