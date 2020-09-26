Kadir Doğulu isyan etti: Neslican Tay’ın hayatının çekileceği filmde Neslihan oynamayacakSakarya'da kaza: Hafif ticari aracı ağaç kurtardıTogo'da hükümet istifa etti!Beylikdüzü'nde AVM'de yangınAydın'da kaza: 1 ölü, 1 yaralıTacize uğrayan kadın kararını değiştirdi, asansör sapığı gözaltına alındıTaksim'de koronavirüs denetimlerine atlı polis desteğiMilli Savunma Bakanı Akar, Teknofest'teBahçelievler'de gasp dehşeti! Dövdükleri kişiyi 7 metre yükseklikten dereye attılarAsya-Pasifik ülkelerinde vaka sayıları artıyor
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Sakarya'da kaza: Hafif ticari aracı ağaç kurtardı

Sakarya'da kaza: Hafif ticari aracı ağaç kurtardı

Sakarya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir araç şarampole uçtu. Yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabilen aracın sürücüsü yaralandı.

Sakarya'da kaza: Hafif ticari aracı ağaç kurtardı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç şarampole uçtu. Yol kenarındaki ağaçlara çarparak duran aracın sürücü yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde TEM Otoyolu Uzunkum mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Yusuf Odabaşı yönetimindeki 34 RL 6491 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Sakarya'da kaza: Hafif ticari aracı ağaç kurtardı

AĞAÇLARA ASILI KALDI

Otomobil yol kenarında ağaçlara çarptıktan sonra, otoyolun altından geçen yola düşmek üzereyken asılı kaldı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araç, düşme ihtimaline karşı itfaiye aracındaki vince bağlandı. Yaralı sürücü Odabaşı araçtan çıkartılıp, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'da kaza: Hafif ticari aracı ağaç kurtardı

Kazanın görgü tanığı bir araç sürücüsü, "Araç önümüzden gidiyordu. Birden sağ taraftaki toprak zemine girdi. Oradan savrulup, ağacı yerinden kopardı. Sonra da alttaki yola düşmeden asılı kaldı" dedi.

Sakarya'da kaza: Hafif ticari aracı ağaç kurtardı

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT