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Sakarya'da kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan yaşlı adam komşuları tarafından evinde ölü bulundu.

Sakarya'da kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Olay, Hendek ilçesi Sarıdede Mahallesi 3008. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, boş bir arazide kurulu olan barakada yaşayan 72 yaşındaki Kemal Şişmanoğlu'ndan komşuları bir süredir haber alamadı. Durum üzerine eve giden komşuları, yaşlı adamı hareketsiz şekilde yerde yatarken buldu. Daha sonra, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Şişmanoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından yaşlı adamın cenazesi otopsi işlemleri için hastaneye kaldırıldı. Şişmanoğlu'nun ölüm sebebinin otopsi incelemesinde belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sakarya'da kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Sakarya'da kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

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