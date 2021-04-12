Sakarya’da kurye kurt köpeğinden korkup ağaca tırmandı

Olay, Akyazı ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eve kargo getiren kurye görevlisi aracından inerek bahçeye girdi. Kargo paketini evin girişine fırlatan kurye, giderken bahçedeki Alman kurdu cinsi köpekle karşılaştı. Köpeği görünce paniğe kapılan ve köpek tarafından kovalanan kurye, bahçede bulunan ağaca tırmandı. Bir süre ağacın altından kuryeye havlayan köpek, açık bırakılan bahçe kapısından dışarı çıktı. Köpeğin bahçeden çıkmasını fırsat bilen görevli, hiçbir şey olmamış gibi aracına bindi. Kuryenin yüzlere tebessüm bıraktıran o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kuryenin evin bahçesine girmesi, kargoyu bıraktıktan sonra köpekle karşılaşması, ağaca tırmanması ve köpek gittikten sonra hiçbir şey olmamış gibi aracına binmesi yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı