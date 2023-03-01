Sakarya'da şaşkınlık yaratan olay: Bıçakla caddeye çıktı, üstünü çıkarıp vatandaşlara hakaret etti! İşte o anlar...

Edinilen bilgilere göre olay Adapazarı ilçesi Karaağaç Bulvarı üzerinde yaşandı. İsmi bilinmeyen bir kişi elinde bıçakla caddeye çıktı.

ÜSTÜNÜ ÇIKARDI

Bir anda üstünü çıkaran şahıs, elinde bıçakla yarı çıplak şekilde çevredeki vatandaşlarda hakaret etti. Şahısla mücadele edemeyen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri, sevk edildi.

BIÇAĞI VÜCUDUNA DAYADI

Şahıs, bu esnada elindeki bıçağı vücuduna dayayarak dakikalarca çevresine hakaretler savurdu. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, şahsı etkisiz hale getirerek polis otosuna bindirip karakola götürdü.

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O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Konuya ilişkin inceleme başlatılırken kimsenin ne olduğunu anlayamadığı o anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntülerde, ismi öğrenilemeyen şahsın yarı çıplak şekilde cadde ortasında durması, elindeki bıçakla kendine zarar vermeye çalışması ve küfretmesi yer aldı.