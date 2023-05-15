Sakarya'da şüpheli ölüm! İlahiyat Fakültesi öğrencisinin cesedi boş bir arazide bulundu!

Sakarya'da vekil imamlık yapan İlahiyat Fakültesi öğrencisi Bekir Türker'den 13 Mayıs gününden itibaren haber alınamadı. Durumu polis ekiplerine bildirilmesi sonucu yapılan aramada Adapazarı ilçesinde boş bir arazide ölü olarak bulundu.

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Sakarya'da şüpheli ölüm! İlahiyat Fakültesi öğrencisinin cesedi boş bir arazide bulundu!

Sakarya'da bir süredir kendisinden haber alınamayan vekil imam ve ilahiyat fakültesi öğrencisi, Adapazarı ilçesinde boş bir arazide ölü olarak bulundu.

OLAYLA İLGİLİ CİNAYET BÜROSU EKİPLERİ ÇOK YÖNLÜ ARAŞTIRMALARA BAŞLADI

Vekil imamlık yapan İlahiyat Fakültesi öğrencisi Bekir Türker'den 13 Mayıs gününden itibaren haber alınamadı. Türker için endişelenen arkadaşları durumu polis ekiplerine bildirdi. Hususa ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, Türker'in cep telefonunu Adapazarı ilçesi Kuzey Terminal bölgesinde boş arazide bulundu. Çalışmalarını genişleten ekipler, sabah saatlerinde ise Türker'in cansız bedenini Dağdibi Mahallesi'nde boş bir arazide buldu. Cinayet üzerine duran ekipler, olayı çok yönlü olarak araştırıyor.

Sakarya'da şüpheli ölüm! İlahiyat Fakültesi öğrencisinin cesedi boş bir arazide bulundu!

KAYNAK: İHA

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