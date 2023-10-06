Sakarya'da taciz şüphelisine meydan dayağı! Az kalsın linç ediliyordu, polis öfkeli kalabalığın elinden zor aldı!

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yolda yürüyen bir genç, o an kendisi gibi yolda yürüyen bir kadına tacizde bulundu. Kadının şiddetli tepkisi üzerine olayı öğrenen çevredeki vatandaşlar, kadını taciz ettiği öne sürülen adamı yakalanarak meydan dayağı attı. Polisler meydan dayağı yiyen şahsı öfkeli kalabalığın elinden zor aldı.

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Sakarya'da taciz şüphelisine meydan dayağı! Az kalsın linç ediliyordu, polis öfkeli kalabalığın elinden zor aldı!

Olay, Adapazarı ilçesi Çark Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, genç bir şahıs Çark Caddesi'nde bir kadını taciz etti. Kadının tepkisi üzerine bölgedeki vatandaşlar şahsın etrafını sararak durumu polis ekiplerine bildirdi. Kadını taciz ettiği öne sürülen genç kaçmaya çalışınca olanlar oldu.

MEYDAN DAYAĞI ATILDI

Öfkeli kalabalık gence saldırdı. Gergin anlar Atatürk Bulvarı'na taştı. Kısa sürede bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler, meydan dayağı çekilen genci gözaltına aldı.

HAREKETLİ DAKİKALAR KAMERADA

Öte yandan, bir kadının taciz şüphelisine gösterdiği tepki ile bölgedeki hareketli dakikalar ise cep telefonu ile görüntülendi.

Sakarya'da taciz şüphelisine meydan dayağı! Az kalsın linç ediliyordu, polis öfkeli kalabalığın elinden zor aldı!

Sakarya'da taciz şüphelisine meydan dayağı! Az kalsın linç ediliyordu, polis öfkeli kalabalığın elinden zor aldı!

Sakarya'da taciz şüphelisine meydan dayağı! Az kalsın linç ediliyordu, polis öfkeli kalabalığın elinden zor aldı!

Sakarya'da taciz şüphelisine meydan dayağı! Az kalsın linç ediliyordu, polis öfkeli kalabalığın elinden zor aldı!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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