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  3. Sakarya’daki 2 okulda yüz yüze eğitime ara verildi!

Sakarya’daki 2 okulda yüz yüze eğitime ara verildi!

Çok yüksek riskli kategoride bulunan Sakarya’nın Akyazı ilçesindeki 2 okulda yüz yüze eğitime 1 hafta ara verildi. Öğrencilerin bu süreçte derslerine uzaktan eğitim ile devam edeceği duyuruldu.

Sakarya’daki 2 okulda yüz yüze eğitime ara verildi!

Çok yüksek riskli kırmızı iller kategorisinde yer alan Sakarya'daki bir ilçede alınan koronavirüs tedbirlerine bir yenisi daha eklendi. 

5 Mart tarihli Akyazı ilçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile ile alınan mahalle ve sokak karantina tedbirlerine ek olarak 6 Mart tarihli ilçe Hıfzıssıhha Kararı ile  2 okulun yüz yüze eğitime 1 hafta ara verilmesi kararlaştırıldı.

Buna göre Karaçalılık İlkokulu ve Alaağaç Ortaokulları 8 - 12 Mart tarihleri arasında 1 hafta için okullar kapatıldı. Dersler uzaktan eğitim şeklinde verilecek. 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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