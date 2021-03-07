Sakarya’daki 2 okulda yüz yüze eğitime ara verildi!

Çok yüksek riskli kırmızı iller kategorisinde yer alan Sakarya'daki bir ilçede alınan koronavirüs tedbirlerine bir yenisi daha eklendi.

5 Mart tarihli Akyazı ilçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile ile alınan mahalle ve sokak karantina tedbirlerine ek olarak 6 Mart tarihli ilçe Hıfzıssıhha Kararı ile 2 okulun yüz yüze eğitime 1 hafta ara verilmesi kararlaştırıldı.

Buna göre Karaçalılık İlkokulu ve Alaağaç Ortaokulları 8 - 12 Mart tarihleri arasında 1 hafta için okullar kapatıldı. Dersler uzaktan eğitim şeklinde verilecek.