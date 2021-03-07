Sakarya’daki 2 okulda yüz yüze eğitime ara verildi!
Çok yüksek riskli kategoride bulunan Sakarya’nın Akyazı ilçesindeki 2 okulda yüz yüze eğitime 1 hafta ara verildi. Öğrencilerin bu süreçte derslerine uzaktan eğitim ile devam edeceği duyuruldu.
Çok yüksek riskli kırmızı iller kategorisinde yer alan Sakarya'daki bir ilçede alınan koronavirüs tedbirlerine bir yenisi daha eklendi.
5 Mart tarihli Akyazı ilçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile ile alınan mahalle ve sokak karantina tedbirlerine ek olarak 6 Mart tarihli ilçe Hıfzıssıhha Kararı ile 2 okulun yüz yüze eğitime 1 hafta ara verilmesi kararlaştırıldı.
Buna göre Karaçalılık İlkokulu ve Alaağaç Ortaokulları 8 - 12 Mart tarihleri arasında 1 hafta için okullar kapatıldı. Dersler uzaktan eğitim şeklinde verilecek.