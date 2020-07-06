Sakarya'daki patlamada ölenlerin sayısında artış

Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamada Hendek'teki bir fabrikada meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 7 olduğu belirtildi.

Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamada, 3 Temmuz'da Hendek'te havai fişek fabrikasında gerçekleşen patlamada 6 vatandaşın öldüğü, 1 vatandaşın ise arandığı bilgisinin kamuoyuyla paylaşıldığı anımsatıldı.

Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Bugün itibarıyla kayıp olan 7'nci kişinin, İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan DNA çalışması sonucu kimlik tespiti yapılmış ve patlamada hayatını kaybeden kişi sayısı 7 olmuştur. Böylece ilgili ekiplerimizce aranan herhangi bir kişi kalmamıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, aile ve yakınlarına sabırlar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."

NE OLMUŞTU?

Sakarya Hendek'teki havai fişek fabrikasında 3 Temmuz Cuma günü öğle saatlerinde patlama olmuştu.

Patlama sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Hendek'e gitmişti. Bakanlar, olay yerinde inceleme yapıp, yetkililerden bilgi almıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 Temmuz günü akşam saatlerinde yaptığı paylaşımda Sakarya'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamada bulunmuştu.

Bakan Koca yangının kontrol altına alındığını fakat patlamanın çevreyi etkileyecek derecede hasara yol açtığını belirtmişti.

Bakan Koca açıklamasında "Acil Durum Merkezinde birlikte görev aldığımız bakan arkadaşlarımla, patlamanın yaşandığı havai fişek fabrikası çevresinde incelemelerde bulunduk. Yangın kontrol altına alınmış durumda. Patlama, çevreyi de etkileyen bir hasara yol açtı." ifadelerine yer vermişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya Hendek'te meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamada bulunmuştu. Bakan Soylu "Mart ayında burayla ilgili bir denetim gerçekleştirildi, patlayıcı bir madde içerdiği sebebiyle. Özellikle patlayıcı, yanıcı maddelerin üretimini yapan yerlerle alakalı bu denetimlerimiz sıklıkla devam etmektedir. Kendi adına bir prosedürü vardır. Bu prosedür aksamaksızın devam eder." demişti.

İçişleri Bakanlığı'nın 4 Temmuz'da yaptığı açıklamada "Sakarya Hendek'te Havai Fişek Fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili olarak idari soruşturma başlatılmış, bu kapsamda İçişleri Bakanlığınca 1 Mülkiye Başmüfettişi, 1 Polis Başmüfettişi, 1 Jandarma Müfettişi görevlendirilmiştir." ifadelerine yer verilmişti.

Fabrikanın sahibiGenel müdür Yaşar Coşkun ise "İncelemeler yapıldıktan sonra daha detaylı bilgilendirme yapılacak.Önceliğimiz kayıplarımızın bulunması. İnşallah sağ salim ulaşılır 3 çalışanımıza" şeklinde konuşmuştu.

Patlamada, Yaşar Coşkun’un oğlu Hüseyin Can Coşkun ellerinden, baldızının oğlu Ahmet Çağırıcı’nın ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenilmişti.

MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı olan Yaşar Coşkun, 2009, 2011 ve 2014’te patlamanın meydana geldiği fabrikanın ”Avrupa’nın en büyük ve en güvenli havai fişek fabrikası” olduğunu söylemişti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında çıkan feci patlama nedeniyle Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca 3 kişi için gözaltı kararı verilmişti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma tüm yönleriyle sürüyor. Sooruşturma kapsamında sorumlu müdür ile 2 ustabaşı hakkında gözaltı kararı verilmişti.

SAKARYA VALİSİ KALDIRIM'IN AÇIKLAMASI

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım 5 Temmuz'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin yeni bir açıklamada daha bulunmuştu.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"(Havai fişek fabrikasındaki patlama) Denetim eksikliği yok, en son üçüncü ayda denetim yapıldı. İlgili birimlerimiz burada bütün denetimleri periyodik olarak ciddi şekilde yapıyor, buna devam edecekler. Herhangi bir kusur, ihmal varsa hem adli hem de idari soruşturmada zaten ortaya çıkacaktır ve gereği yapılacaktır."

SAKARYA VALİSİ'NDEN PATLAMADA HAYATINI KAYBEDENLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Vali Kaldırım, patlamanın meydana geldiği alanda yaptığı açıklamada, sahadan elde edilen bulguların adli tıp kurumuna gönderildiğini söylemişti.

Sonuçların geldiğini aktaran Kaldırım, "İki vatandaşımıza ait cesede ulaşılmış oldu. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 6'ya yükseldi. Allah'tan rahmet diliyorum. Bir vatandaşımızla ilgili henüz bir bulguya ulaşılamadı. Kayıp bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Sahada şu anda çalışmalar devam ediyor. Yeni tespit edilen iki cesetle ilgili yakınlarına da bilgi verildi. Hem onlara hem Hendek'e hem Sakarya'ya hem de milletimize başsağlığı diliyorum." diye konuşmuştu.

Kaldırım, patlamayla ilgili şu an itibarıyla 6 vefat ve 1 kayıp durumunun söz konusu olduğunu dile getirerek, şunları belirtmişti:

"Şu an itibarıyla hastanelerde yatan yaralı sayımız 5'e düşmüş oldu. Biri il dışında yanık tedavisi görüyor. 4'ünün de ilimizde tedavileri devam ediyor, birinin durumu hala ağır. O şekilde sağlık müdürümüz bize bilgi aktardı. Tekrar tüm milletimize, ailelerine, yakınlarına başsağlığı, sabırlar diliyorum."

Vali Kaldırım, "Çevrede etkilenen 4 mahallemizi Belediye Başkanımız, Kaymakamımız, AFAD Müdürümüz, Çevre ve Şehircilik Müdürümüz, bütün ekiplerimizle geziyoruz, tarıyoruz. Hem hasar tespit çalışmalarını arkadaşlarımız yapıyor hem de biz yerinde görüp ziyaretler yapıyoruz. Vatandaşlarımızla bir araya gelip geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bütün ekiplerimizle sahadayız. Sadece teknik ekipler değil, psikososyal destek ekiplerimiz, Kızılayımız, diğer bütün destek sağlayan kuruluşlarımız, büyükşehrimiz sahadalar. A'dan Z'ye desteklerimizi veriyoruz." demişti.

Bölgeden toplanan bulguların başsavcılık nezaretinde İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildiğini aktaran Kaldırım, çalışmaların sabah saatlerine kadar devam ettiğini anlatmıştı.

Özellikle patlamanın merkezi olarak değerlendirilen bölgede çalışmaların yoğunlaştığını ifade eden Kaldırım, "Hem saha taraması 5 ceset arama kadavra köpeğiyle hem de kriminal ekiplerimiz ve başsavcılığımızın görevlendirdiği diğer ekiplerimiz, koordineli bir şekilde çalışmalarını yürütüyor. Yeni bir şey elde edildiğinde tekrar adli tıpa gönderilip gerekli sonuçlar alınacaktır." değerlendirmesinde bulunmuştu.