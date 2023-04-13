Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 27 yaşındaki hemşire evinde boğazı kesik halde ölü bulundu

Korucuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri bölümünde görevli olduğu öğrenilen 27 yaşındaki hemşire, kendisinden haber alamayan arkadaşlarının, kendisinin evine gitmesi üzerine boğazı kesik halde ölü bulundu.

YAYINLAMA
Google News
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 27 yaşındaki hemşire evinde boğazı kesik halde ölü bulundu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 27 yaşındaki hemşire, kendisinden haber alamayan arkadaşlarının, kendisinin evine gitmesi üzerine boğazı kesik halde ölü bulundu.

EVE GİREN EKİPLER, NAZ'I YERDE KANLAR İÇİNDE BULDU

Korucuk Mahallesi, 1714 Ada'da meydana gelen olayda, 27 yaşındaki Dicle Naz isimli hemşireden bir süredir haber alamayan iş arkadaşları evine gitti. Kapının açılmaması sonrasında durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı açan ekipler, Naz'ı yerde kanlar içinde buldu. Ekipler, yaptıkları ilk incelmede hemşirenin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 27 yaşındaki hemşire evinde boğazı kesik halde ölü bulundu

HEMŞİRENİN ELİNDE KESİCİ ALET BULUNDU

Yapılan incelemeler neticesinde hayatını kaybeden hemşirenin elinde kesici alet olduğunu tespit eden ekipler, konuya ilişkin inceleme başlattı. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu yapılan otopsi sonrasında netlik kazanacak.

İNTİHAR MI YOKSA CİNAYET Mİ OLDUĞU YAPILAN OTOPSİ SONRASINDA NETLİK KAZANACAK

Öte yandan, boğazı kesik halde ölü bulunan 27 yaşındaki Dicle Naz isimli hemşirenin Korucuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri bölümünde görevli olduğu öğrenildi.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kocasından hem dayak yedi, hem korudu! İzmir'de sokak ortasında akıl almaz olay!
Kocasından hem dayak yedi, hem korudu! İzmir'de sokak ortasında akıl almaz olay!
Kocaeli'de bir kadın tramvayın altında kalmaktan son anda kurtuldu!
Kocaeli'de bir kadın tramvayın altında kalmaktan son anda kurtuldu!
94 yaşındaki Kore Gazisi, düzenlenen törenle toprağa verildi
94 yaşındaki Kore Gazisi, düzenlenen törenle toprağa verildi
Ticari araç Karayolları çalışanlarını piçti geçti! 3 kişi ölürken 1 kişi de yaralandı
Ticari araç Karayolları çalışanlarını piçti geçti! 3 kişi ölürken 1 kişi de yaralandı
Son Haberler
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 27 yaşındaki hemşire evinde boğazı kesik halde ölü bulundu
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 27 yaşındaki hemşire evinde boğazı kesik halde ölü bulundu
Alman bakan, Annalena Baerbock, Çin'in dünyadaki değişen rolünü dikkate aldıklarını söyledi
Alman bakan, Annalena Baerbock, Çin'in dünyadaki değişen rolünü dikkate aldıklarını söyledi
Şimşek isminin anlamı nedir, Şimşek ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Şimşek isminin anlamı nedir, Şimşek ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Öğütal isminin anlamı nedir, Öğütal ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Öğütal isminin anlamı nedir, Öğütal ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi! İşte o seferler...
Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi! İşte o seferler...
Direksiyon başında olduğunu unutan dalgın sürücü, hafif ticari aracıyla markete daldı!
Direksiyon başında olduğunu unutan dalgın sürücü, hafif ticari aracıyla markete daldı!
Çok Okunanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meydanların dilini en iyi ben anlarım, Milletimiz işi zora sokmadan bitirecek!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meydanların dilini en iyi ben anlarım, Milletimiz işi zora sokmadan bitirecek!
Kökten isminin anlamı nedir, Kökten ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Kökten isminin anlamı nedir, Kökten ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Öğütal isminin anlamı nedir, Öğütal ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Öğütal isminin anlamı nedir, Öğütal ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İSİLAY'dan açıklama Hocamız ( Lütfü Doğan) Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğunu her zaman göstermekte
İSİLAY'dan açıklama Hocamız ( Lütfü Doğan) Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğunu her zaman göstermekte
Karayolları duyurdu ve de uyardı! Yurt genelinde bu yollara dikkat! 12.04.2023 tarihinde çalışma yapılan ve kapanan yollar
Karayolları duyurdu ve de uyardı! Yurt genelinde bu yollara dikkat! 12.04.2023 tarihinde çalışma yapılan ve kapanan yollar
Kadınların yan bakma kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı!
Kadınların yan bakma kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı!
Yorumlananlar
Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Son seçim anketi açıklandı! İşte Orthus Araştırma'nın sonucu!
Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Son seçim anketi açıklandı! İşte Orthus Araştırma'nın sonucu!
Özlem Zengin Ebubekir Sofuoğlu'nun tweeti sonrası sinirlerine hakim olamadı: Kendini ‘Allah’ zanneden insanlara söylüyorum!
Özlem Zengin Ebubekir Sofuoğlu'nun tweeti sonrası sinirlerine hakim olamadı: Kendini ‘Allah’ zanneden insanlara söylüyorum!
Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Binasına saldırı düzenlendiğini iddia etmişti! Valilik açıklama yaptı!
Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Binasına saldırı düzenlendiğini iddia etmişti! Valilik açıklama yaptı!
Kılıçdaroğlu'nun bakanlık sözü verdiği Muharrem Erkek'in sözleri yeniden gündemde! Erkek: Sınırımızda PYD olsun
Kılıçdaroğlu'nun bakanlık sözü verdiği Muharrem Erkek'in sözleri yeniden gündemde! Erkek: Sınırımızda PYD olsun