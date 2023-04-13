Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 27 yaşındaki hemşire evinde boğazı kesik halde ölü bulundu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 27 yaşındaki hemşire, kendisinden haber alamayan arkadaşlarının, kendisinin evine gitmesi üzerine boğazı kesik halde ölü bulundu.

EVE GİREN EKİPLER, NAZ'I YERDE KANLAR İÇİNDE BULDU

Korucuk Mahallesi, 1714 Ada'da meydana gelen olayda, 27 yaşındaki Dicle Naz isimli hemşireden bir süredir haber alamayan iş arkadaşları evine gitti. Kapının açılmaması sonrasında durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı açan ekipler, Naz'ı yerde kanlar içinde buldu. Ekipler, yaptıkları ilk incelmede hemşirenin hayatını kaybettiğini tespit etti.

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HEMŞİRENİN ELİNDE KESİCİ ALET BULUNDU

Yapılan incelemeler neticesinde hayatını kaybeden hemşirenin elinde kesici alet olduğunu tespit eden ekipler, konuya ilişkin inceleme başlattı. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu yapılan otopsi sonrasında netlik kazanacak.

İNTİHAR MI YOKSA CİNAYET Mİ OLDUĞU YAPILAN OTOPSİ SONRASINDA NETLİK KAZANACAK

Öte yandan, boğazı kesik halde ölü bulunan 27 yaşındaki Dicle Naz isimli hemşirenin Korucuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri bölümünde görevli olduğu öğrenildi.