Sakaryaspor 2 - 2 Yılport Samsunspor / Maç Özeti
TFF 2. Lig Beyaz Grup 17. hafta maçında Sakaryaspor, Yılport Samsunspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 17. hafta maçında Sakaryaspor, Yılport Samsunspor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Sakaryaspor ve Yılport Samsunspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 17. hafta maçında Sakaryaspor sahasında Yılport Samsunspor ile 16.12.2018 19:00'da karşılaştı. stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Sakaryaspor - Yılport Samsunspor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.
STADYUM BİLGİSİ
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
16.12.2018 19:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Sakaryaspor İlk 11
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Yedekler
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Teknik Sorumlu
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Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Yılport Samsunspor İlk 11
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Yedekler
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Teknik Sorumlu
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Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Sakaryaspor
|17
|12
|3
|2
|33
|14
|39
|19
|2
|Sarıyer
|17
|11
|5
|1
|28
|17
|38
|11
|3
|Samsunspor
|17
|11
|4
|2
|28
|13
|37
|15
|4
|Keçiörengücü
|17
|11
|4
|2
|30
|16
|37
|14
|5
|Kastamonuspor 1966
|17
|10
|3
|4
|34
|15
|33
|19
|6
|Sancaktepe Belediyespor
|17
|9
|4
|4
|31
|14
|31
|17
|7
|Bodrumspor
|17
|9
|1
|7
|25
|25
|28
|0
|8
|Amed Sportif
|17
|7
|3
|7
|21
|15
|24
|6
|9
|Utaş Uşakspor
|17
|5
|7
|5
|16
|12
|22
|4
|10
|İnegölspor
|17
|5
|5
|7
|18
|21
|20
|-3
|11
|Eyüpspor
|17
|5
|5
|7
|17
|20
|20
|-3
|12
|Hacettepe Spor
|17
|5
|4
|8
|25
|30
|19
|-5
|13
|Gümüşhanespor
|17
|3
|9
|5
|19
|21
|18
|-2
|14
|Niğde Anadolu FK
|17
|4
|6
|7
|18
|22
|18
|-4
|15
|Bayrampaşa
|17
|1
|7
|9
|7
|22
|10
|-15
|16
|Ankara Demirspor
|17
|1
|4
|12
|12
|28
|7
|-16
|17
|Manisaspor
|17
|2
|2
|13
|15
|45
|8
|-30
|18
|Gaziantepspor
|17
|3
|2
|12
|11
|38
|11
|-27
Fikstür
|15.12.2018
|Ankara Demirspor
|1-3
|İnegölspor
|15.12.2018
|Sancaktepe Belediyespor
|1-1
|Bodrumspor
|15.12.2018
|Manisaspor
|0-4
|Keçiörengücü
|15.12.2018
|Eyüpspor
|2-0
|Gaziantepspor
|16.12.2018
|Hacettepe Spor
|0-0
|Konya Anadolu Selçukspor
|16.12.2018
|Amed Sportif
|2-0
|Bayrampaşa
|16.12.2018
|Utaş Uşakspor
|0-1
|Sarıyer
|16.12.2018
|Sakaryaspor
|2-2
|Samsunspor
|16.12.2018
|Gümüşhanespor
|1-2
|Altay
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