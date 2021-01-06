Sakaryaspor, Gmg Kastamonuspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 19. hafta maçında Sakaryaspor, Gmg Kastamonuspor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Sakaryaspor ve Gmg Kastamonuspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 19. hafta maçında Sakaryaspor sahasında Gmg Kastamonuspor ile 06.01.2021 13:00'da karşılaştı. Yeni Sakarya Atatürk stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Sakaryaspor - Gmg Kastamonuspor maçı skoru ne oldu? Sakaryaspor, Gmg Kastamonuspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Sakaryaspor Gmg Kastamonuspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Yeni Sakarya Atatürk



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

06.01.2021 13:00



Sakaryaspor Gmg Kastamonuspor Maçının Hakemleri

Selim Özen(hakem), Emre Doğu(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Sıraç Akpınar(2. Yardımcı Hakem), Mehmet Güngör(dördüncü Hakem)

Sakaryaspor

Sakaryaspor İlk 11

99. Oğuz Çalışkan, 3. Canberk Ömer Özdemir, 7. Abdulaziz Solmaz, 8. Nuri Fatih Aydin, 9. Berk İsmail Ünsal, 38. Hakan Aslantaş, 47. Azad Filiz, 65. Çağrı Ortakaya, 17. Devrim Taşkaya, 53. Burak Öksüz, 96. Ümit Yasin Arslan



Yedekler

74. Alişan Şeker, 15. Yusuf Kaan Kara, 4. Caner Koca, 20. Oğuzhan Kayar, 19. Ali Özgün, 11. Hasan Bilal, 67. Alpay Koçaklı, 23. Mehmet Boztepe, 70. Azat Tarım, 58. Özkan Taştemur



Gmg Kastamonuspor

Gmg Kastamonuspor İlk 11

1. Atakan Akyol, 3. Recep Yılmaz, 7. Oğuzhan Doğan, 10. Metincan Cici, 20. Ömer Faruk Yücel, 33. Mert Arabacı, 37. Faruk Öcal, 48. Hakkı Can Aksu, 57. Özgür Yılmaz, 92. Hakan Olkan, 99. Eren Evin



Yedekler

12. Sefa Mücahid Çirişoğlu, 78. Oğuzhan Çelik, 18. Kerem İmamoğlu, 19. Sümer Odabaş, 21. Eren Moroğlu, 72. Sefa Gebeşoğlu, 88. Uğur Kenet, 8. Mustafa Alptekin Çaylı



Teknik Sorumlu

Levent Eriş

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 19 15 2 2 45 14 47 31 2 Van Spor 19 11 4 4 30 18 37 12 3 Turgutluspor 19 12 0 7 23 29 36 -6 4 Kırşehir Belediyespor 19 9 6 4 27 15 33 12 5 Pazarspor 18 10 2 6 31 24 32 7 6 Sakaryaspor 17 9 4 4 27 17 31 10 7 Bodrumspor 19 8 5 6 44 30 29 14 8 Serik Belediyespor 18 7 7 4 28 21 28 7 9 Kırklarelispor 18 6 9 3 20 13 27 7 10 Sivas Belediyespor 19 6 8 5 32 24 26 8 11 Karacabey Belediyespor 19 7 5 7 23 20 26 3 12 Tarsus İdman Yurdu 18 6 6 6 26 20 24 6 13 Etimesgut Belediyespor 19 6 6 7 18 20 24 -2 14 Pendikspor 18 6 1 11 25 24 19 1 15 1922 Konyaspor 19 5 4 10 22 22 19 0 16 Kastamonuspor 18 5 4 9 18 27 19 -9 17 Mamak FK 19 5 4 10 20 44 19 -24 18 Elazığspor 19 6 3 10 26 36 21 -10 19 Bayburt Özel İdare Spor 17 4 2 11 11 27 14 -16 20 Kardemir Karabükspor 19 0 2 17 6 57 2 -51

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