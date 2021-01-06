Sakaryaspor, Gmg Kastamonuspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 19. hafta maçında Sakaryaspor, Gmg Kastamonuspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 19. hafta maçında Sakaryaspor, Gmg Kastamonuspor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Sakaryaspor ve Gmg Kastamonuspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 19. hafta maçında Sakaryaspor sahasında Gmg Kastamonuspor ile 06.01.2021 13:00'da karşılaştı. Yeni Sakarya Atatürk stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Sakaryaspor - Gmg Kastamonuspor maçı skoru ne oldu?
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Sakaryaspor Gmg Kastamonuspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Yeni Sakarya Atatürk
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
06.01.2021 13:00
Sakaryaspor Gmg Kastamonuspor Maçının Hakemleri
Selim Özen(hakem), Emre Doğu(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Sıraç Akpınar(2. Yardımcı Hakem), Mehmet Güngör(dördüncü Hakem)
Sakaryaspor İlk 11
99. Oğuz Çalışkan, 3. Canberk Ömer Özdemir, 7. Abdulaziz Solmaz, 8. Nuri Fatih Aydin, 9. Berk İsmail Ünsal, 38. Hakan Aslantaş, 47. Azad Filiz, 65. Çağrı Ortakaya, 17. Devrim Taşkaya, 53. Burak Öksüz, 96. Ümit Yasin Arslan
Yedekler
74. Alişan Şeker, 15. Yusuf Kaan Kara, 4. Caner Koca, 20. Oğuzhan Kayar, 19. Ali Özgün, 11. Hasan Bilal, 67. Alpay Koçaklı, 23. Mehmet Boztepe, 70. Azat Tarım, 58. Özkan Taştemur
Gmg Kastamonuspor İlk 11
1. Atakan Akyol, 3. Recep Yılmaz, 7. Oğuzhan Doğan, 10. Metincan Cici, 20. Ömer Faruk Yücel, 33. Mert Arabacı, 37. Faruk Öcal, 48. Hakkı Can Aksu, 57. Özgür Yılmaz, 92. Hakan Olkan, 99. Eren Evin
Yedekler
12. Sefa Mücahid Çirişoğlu, 78. Oğuzhan Çelik, 18. Kerem İmamoğlu, 19. Sümer Odabaş, 21. Eren Moroğlu, 72. Sefa Gebeşoğlu, 88. Uğur Kenet, 8. Mustafa Alptekin Çaylı
Teknik Sorumlu
Levent Eriş
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|Takım
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|Av
|1
|Eyüpspor
|19
|15
|2
|2
|45
|14
|47
|31
|2
|Van Spor
|19
|11
|4
|4
|30
|18
|37
|12
|3
|Turgutluspor
|19
|12
|0
|7
|23
|29
|36
|-6
|4
|Kırşehir Belediyespor
|19
|9
|6
|4
|27
|15
|33
|12
|5
|Pazarspor
|18
|10
|2
|6
|31
|24
|32
|7
|6
|Sakaryaspor
|17
|9
|4
|4
|27
|17
|31
|10
|7
|Bodrumspor
|19
|8
|5
|6
|44
|30
|29
|14
|8
|Serik Belediyespor
|18
|7
|7
|4
|28
|21
|28
|7
|9
|Kırklarelispor
|18
|6
|9
|3
|20
|13
|27
|7
|10
|Sivas Belediyespor
|19
|6
|8
|5
|32
|24
|26
|8
|11
|Karacabey Belediyespor
|19
|7
|5
|7
|23
|20
|26
|3
|12
|Tarsus İdman Yurdu
|18
|6
|6
|6
|26
|20
|24
|6
|13
|Etimesgut Belediyespor
|19
|6
|6
|7
|18
|20
|24
|-2
|14
|Pendikspor
|18
|6
|1
|11
|25
|24
|19
|1
|15
|1922 Konyaspor
|19
|5
|4
|10
|22
|22
|19
|0
|16
|Kastamonuspor
|18
|5
|4
|9
|18
|27
|19
|-9
|17
|Mamak FK
|19
|5
|4
|10
|20
|44
|19
|-24
|18
|Elazığspor
|19
|6
|3
|10
|26
|36
|21
|-10
|19
|Bayburt Özel İdare Spor
|17
|4
|2
|11
|11
|27
|14
|-16
|20
|Kardemir Karabükspor
|19
|0
|2
|17
|6
|57
|2
|-51
Fikstür
|02.01.2021
|Başkent Akademi FK
|Serik Belediyespor
|06.01.2021
|Van Spor
|0-2
|Eyüpspor
|06.01.2021
|Mamak FK
|2-1
|Serik Belediyespor
|06.01.2021
|Bodrumspor
|4-1
|Turgutluspor
|06.01.2021
|Karacabey Belediyespor
|1-1
|Etimesgut Belediyespor
|06.01.2021
|Kırklarelispor
|1-1
|Tarsus İdman Yurdu
|06.01.2021
|Kırşehir Belediyespor
|4-0
|Kardemir Karabükspor
|06.01.2021
|Pazarspor
|2-0
|1922 Konyaspor
|06.01.2021
|Pendikspor
|2-0
|Bayburt Özel İdare Spor
|06.01.2021
|Sakaryaspor
|1-2
|Kastamonuspor
|06.01.2021
|Sivas Belediyespor
|1-2
|Elazığspor