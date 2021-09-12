Sakaryaspor –Sarıyer Maçı Ne Zaman, Hangi Gün, Saat Kaçta?
TFF 2.lig Beyaz Grupta Sakaryaspor takımı ile Sarıyer takımı karşı karşıya geliyor. Bu zorlu mücadeleyi takip etmek isteyen izleyiciler Sakaryaspor –Sarıyer maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta sorularının cevabını arıyor.
Sakaryaspor – Sarıyer arasındaki zorlu mücadeleyi izlemek ve canlı takip etmek isteyen futbolseverler maçın hangi gün saat kaçta başlayacağını ve Sakaryaspor – Sarıyer maçını nasıl canlı takip edebileceklerini merak ediyor. Karşılaşma ile ilgili detayları ve her iki takımız puan durumlarını haberimizde sizler için derledik.
Sakaryaspor – Sarıyer Maçı Ne Zaman Saat Kaçta
Sakaryaspor – Sarıyer maçı 12.09.2021 tarihinde saat 19:00 itibari ile başlayacaktır.
Sakaryaspor – Sarıyer Maçı TRT SPOR Canlı Skor Takip
Sakaryaspor – Sarıyer maçının canlı skor takibini aşağıda yer alan link üzerinden takip edebilirsiniz.
Sakaryaspor – Sarıyer Puan Durumu
Ev sahibi Sakaryaspor takımı oynadığı 1 karşılaşma sonrasında sahadan 0 galibiyet 1 beraberlik 0 mağlubiyet ile ayrılırken 1 puan topladı ve TFF 2.Lig Beyaz Grupta 14. sırada kendisine yer buldu Rakip Sarıyer takımı oynadığı 1 karşılaşma sonrasında sahadan 0 galibiyet 1 beraberlik 0 mağlubiyet 1 puan topladı ve TFF 2.Lig Beyaz Grupta 15. sırada kendisine yer buldu
Sakaryaspor – Sarıyer Maçının Hakemi
Karşılaşmada (H) EFE TANRIVERDİ düdük çalacak
Sakaryaspor – Sarıyer Attıkları ve Yedikleri Gol Sayıları
Sakaryaspor takımı oynadığı 1 maç sonrasında 1 gol atıp kalesinde 1 gol gördü ve 0 averajı bulunuyor Sarıyer takımı oynadığı 1 maç sonrasında 1 gol atıp kalesinde 1 gol gördü ve 0 averajı bulunuyor