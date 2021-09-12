Sakaryaspor –Sarıyer Maçı Ne Zaman, Hangi Gün, Saat Kaçta?

Sakaryaspor – Sarıyer arasındaki zorlu mücadeleyi izlemek ve canlı takip etmek isteyen futbolseverler maçın hangi gün saat kaçta başlayacağını ve Sakaryaspor – Sarıyer maçını nasıl canlı takip edebileceklerini merak ediyor. Karşılaşma ile ilgili detayları ve her iki takımız puan durumlarını haberimizde sizler için derledik.

Sakaryaspor – Sarıyer Maçı Ne Zaman Saat Kaçta

Sakaryaspor – Sarıyer maçı 12.09.2021 tarihinde saat 19:00 itibari ile başlayacaktır.

Sakaryaspor – Sarıyer Maçı TRT SPOR Canlı Skor Takip

Sakaryaspor – Sarıyer maçının canlı skor takibini aşağıda yer alan link üzerinden takip edebilirsiniz.

TRT SPOR Canlı Skor Takip

Sakaryaspor – Sarıyer Puan Durumu

Ev sahibi Sakaryaspor takımı oynadığı 1 karşılaşma sonrasında sahadan 0 galibiyet 1 beraberlik 0 mağlubiyet ile ayrılırken 1 puan topladı ve TFF 2.Lig Beyaz Grupta 14. sırada kendisine yer buldu Rakip Sarıyer takımı oynadığı 1 karşılaşma sonrasında sahadan 0 galibiyet 1 beraberlik 0 mağlubiyet 1 puan topladı ve TFF 2.Lig Beyaz Grupta 15. sırada kendisine yer buldu

Sakaryaspor – Sarıyer Maçının Hakemi

Karşılaşmada (H) EFE TANRIVERDİ düdük çalacak

Sakaryaspor – Sarıyer Attıkları ve Yedikleri Gol Sayıları

Sakaryaspor takımı oynadığı 1 maç sonrasında 1 gol atıp kalesinde 1 gol gördü ve 0 averajı bulunuyor Sarıyer takımı oynadığı 1 maç sonrasında 1 gol atıp kalesinde 1 gol gördü ve 0 averajı bulunuyor