Sakaryasporlu holigan taraftar, Pendik Emniyet Müdürüne saldırdı!

Pendikspor'un evine konuk olan Sakaryaspor, TFF 2. Lig 12. haftada yapılan maçta 2-0 sahadan galip ayrıldı. Maçın hemen ardından stat dışında olay çıkaran Sakaryaspor taraftarları Pendik Emniyet Müdürü Barış Çukur’un dağılması yönündeki ikazına saldırı girişiminde bulunarak cevap verdi. Olaya hemen müdahale eden polis ekipleri grubu dağıtarak saldırgan taraftarları gözaltına alıp emniyete götürdü.

TFF 2. Lig 12. hafta Pendikspor ile Sakaryaspor arasında oynanan ve Sakaryasporun 2-0 galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından stat dışında bekleyen Sakaryaspor taraftarlarının çıkardığı olaylar sonrasında polis olaylara müdahale ederek taraftarların dağılmasını istedi. Dağılmayan ve sürekli bağırıp çağırarak etraftaki diğer seyircileri de galyana getiren fanatik Sakaryasporlu bir taraftarın o anda Pendik Emniyet Müdürü Barış Çukur’un dağılması yönünde uyarılarına da karşılık vererek emniyet müdürünü darp ermeye kalkıştı.

GALİP OLDUKLARI MAÇTA KAVGA ÇIKARDILAR

Yaşanan kargaşaya olay yerindeki diğer polislerin müdahalesi ile saldırganın emniyet müdürüne karşı saldırısı etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen saldırgan gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne getirildi. Deplasman takımı Sakaryasporun 2-0 üstünlüğü ile sonuçlanmasına rağmen taraftarların hem statta maç içinde hem de maç sonunda stat dışında olay çıkarmalarına başta Pendikspor Başkanı Mustafa Şahinyılmaz ve yöneticiler Sakaryaspor yöneticilerine tepki göstererek taraftarların ve olaya karışan diğer yöneticilerin bir an önce olay yerinden ayrılmalarını istediler. Olay yerine çok sayıda polis ve emniyet yetkililerin gelmesiyle ve olaya yaptıkları müdahale ile yaşananlar son buldu.