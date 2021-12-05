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  3. Sakatlığı nedeniyle yarışmaya veda etmişti! Ersin Korkut Survivor All Star kadrosunda yer alacak mı?

Sakatlığı nedeniyle yarışmaya veda etmişti! Ersin Korkut Survivor All Star kadrosunda yer alacak mı?

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler' yarışmasına sakatlığı nedeniyle veda eden Ersin Korkut, All Star'a katılıp katılmayacağı merak konusu oldu.

Sakatlığı nedeniyle yarışmaya veda etmişti! Ersin Korkut Survivor All Star kadrosunda yer alacak mı?

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu Survivor All Star kadrosu merakla bekleniyor. Survivor All Star kadrosu için eski yarışmacıların isimleri sık sık gündeme gelirken Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler' yarışmasına sakatlığı nedeniyle veda eden Ersin Korkut'un durumu sosyal medyada oldukça konuşuldu.

43 yaşındaki oyuncu, "Sakatlanıp Survivor'dan ayrılmasam, finalde ilk üç arasına kesin kalırdım" sözleriyle, iddiasını ortaya koymuştu.

Sakatlığı nedeniyle yarışmaya veda etmişti! Ersin Korkut Survivor All Star kadrosunda yer alacak mı?

"ŞAMPİYON OLURUM"

Yaşına rağmen yarışmadaki başarısıyla dikkat çeken Ersin Korkut, "SMS oylarıyla da şampiyon olurdum. Çünkü izleyici beni seviyor. Survivor dünyanın en zor ama en güzel yarışması. Acun ‘Survivor All Star’ yaparsa kesin katılır, bu kez şampiyon olurum" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak Ersin Korkut'un Survivor All Star kadrosunda yer almadığı sosyal medyada gündem oldu.

Sakatlığı nedeniyle yarışmaya veda etmişti! Ersin Korkut Survivor All Star kadrosunda yer alacak mı?

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