Sakın depoları doldurmayın! Benzine güzel bir indirim bekleniyor!

Son zamanlarda benzine gelen üst üste zamlardan sonra bu kez benzin fiyatlarına indirim geliyor. İndirim gerçekleşirse benzinin litre fiyatı 38 liranın altına düşecek.

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Sakın depoları doldurmayın! Benzine güzel bir indirim bekleniyor!

Son dönemde zam üstüne zam gelen akaryakıta bu kez indirim geliyor. Benzin 27 Eylül Çarşamba gününden itibaren 1 lira 15 kuruş ucuzlayacak. İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 37 lira 41 kuruşa düşecek.

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişmeye devam ediyor. Son olarak benzine 13 Eylül'de 2 lira 3 kuruş, motorine ise 14 Eylül'de 1 lira 64 kuruş zam gelmişti. Üst üste gelen zamların ardından akaryakıta bu kez indirim geliyor.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

27 Eylül Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 15 kuruş indirim bekleniyor.

İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 37 lira 41 kuruşa,

İzmir'de 38 lira 11 kuruşa, Ankara'da ise 38 lira 1 kuruşa düşecek.

Motorinin fiyatı ise 40 liranın üzerinde bulunuyor.

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