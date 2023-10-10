Sakız yutmak zararlı mı? Yutulan sakız mideye yapışır mı? Prof. Dr. Murat Aladağ yanıtladı!

Zaman zaman istemeden sakız yutan biriyseniz, muhtemelen kafanızda "Yutulan sakızlar gerçekten mideye yapışır mı? Ne olur?" gibi sorular beliriyor.

Sakızın yutulduğunda midede uzun yıllar boyunca kalacağına dair yaygın bir inanış var, ancak bu inanış gerçeği yansıtmıyor. Ancak, sakız yutmak tamamen sağlıklı bir davranış değildir.

Şimdi, sakızın yutulmasıyla ilgili merak ettiğiniz bazı sorulara yanıtlar arayalım:

Sakızlar vücudumuzda sindirilebilir mi?

Vücut sakızı ne kadar sürede atar?

Midemize yapışması veya bağırsak tıkanıklığına yol açma ihtimali var mı?

Sakız yutmak kabızlığa neden olabilir mi?

Çocukların fazla miktarda sakız yutmasının riskleri nelerdir?

Bu soruların cevaplarını öğrenmek için hem yapılan araştırmalara göz atacağız hem de Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Aladağ'dan bu konudaki açıklamalarına yer vereceğiz.

“Büyüklerimizin dediği gibi sakız midede 7 yıl kalmıyor. Midede diğer gıdalarla birlikte kuvvetli mide asidi etkisi ile küçük parçalara ayrılıp diğer gıdalara karışarak ince bağırsaklara, oradan kalın bağırsaklara geçip diğerleri ile birlikte gaita ile dışarı atılıyor. Bazı araştırmalarda ortalama 2 saat kadar bir gecikmeyle atıldığı da söyleniyor fakat kesinlikle mideye yapışıp kalması ya da yedi yılda atılması gibi bir durum yok.”

1998 yılında yapılan bir araştırmada, 3 çocuğun sakız yutması nedeniyle bağırsaklarının tıkandığından bahsedildiğini ancak yapılan araştırmalar sonucu çocukların sık sık ve çok miktarda sakız yuttuğunun tespit edildiğini hatırlatan Prof. Dr. Murat Aladağ, "Sonuç olarak sık sık ve büyük miktarda yutulan sakızlar vücut için oldukça zararlıdır. Fakat yanlışlıkla ya da nadiren sakız yutulursa bu durumun vücut için bir zararı yoktur, sindirim sistemi bu durumu bir şekilde tolere edebilir" dedi.

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Aladağ, tekrar tekrar sakız yutmanın karın ağrısı, kronik kabızlık, gaz, ishal, ağız ülseri gibi semptomlara neden olacağını, sakız yutulduktan sonra karın ağrısı, kusma ve kabızlık gibi belirtiler görülüyorsa mutlaka bir doktora başvurulması gerektiğini vurguladı.

SAKIZ MİDEYE YAPIŞMAZ

Kısa bir zamanda yutulan büyük miktarda sakızın sindirim sisteminin bloke olmasına neden olabileceğini, bu durumun oldukça nadir görüldüğünü belirten Aladağ, sakızın mideye yapışmadığını ancak midede bir süre kalabileceğini, sakız çiğnemenin mide asidini artırdığını ve dolayısıyla acıktırdığını, dahası yemeklerin sindirimini de kolaylaştırdığını sözlerine ekledi.

Araştırmaların büyük miktarda sakızın özellikle çocuklarda bağırsak tıkanmalarına neden olabileceğini gösterdiğini belirten Aladağ, "Bir defada büyük miktarda veya sık sık sakız yutulduğunda, sindirilemeyen büyük bir kütle halinde kümelenebilir. Bu oluşuma ‘bezoar’ adı verilir" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Hurriyet.