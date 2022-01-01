"Şakkadanak dolar satarım" diyen Necmettin Batırel doların ineceği değeri açıkladı, cari açığın sıfırlanacağı tarihi söyledi

CNN Türk ekranlarında döviz kurunda yaşanan artış hakkında yaptığı yorumla adından söz ettiren Türkiye Gazetesi yazarı Necmettin Batırel, kaleme aldığı köşe yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı. Batırel yazısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından döviz kurlarında düşüşü sağlayan “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat sistemi için değerlendirmede bulundu, döviz kurunun gerileyeceği seviye için tahminlerini dile getirdi.

Hükümetin döviz kurlarındaki yükselişi önlemek amacıyla başlattığı üç yönlü sistemin tıkır tıkır çalıştığını ifade eden Batırel," 3, 6 ve 12 aylık Kur Garantili TL Mevduat Uygulaması, Döviz Garantili TL Mevduat Uygulaması ve son olarak Altın Korumalı TL Mevduat Uygulaması başlatıldı... Hazine ve Maliye Bakanı 1 haftada mevduatların 50 milyar TL arttığını açıkladı." dedi.

"OCAK SONUNDA YÜZDE 40'LARA İNECEK"

Batırel şöyle devam etti:

"Merkez Bankası rakamlarına göre, 24 Aralık’la biten haftada bireysel yatırımcılar 430 milyon dolar satmış mevduat hesapları 146,1 milyar dolara gerilemiş. Şirketler ise düşük dövizden yararlanarak 1,6 milyar dolar almış, toplam hesapları 92,9 milyar dolara çıkmış. Mevduatlar içinde dövizin payı son haftada %66'dan %60'a gerilemiş. Bu hızla gidilirse ocak sonunda %40'lara inilecek, yabancı para hâkimiyeti sona erecek. Merkez Bankasının toplam rezervlerinin müdahaleler sonrası 5,9 milyar dolar azalarak 110,9 milyar dolara gerilediğini görüyoruz."

MERKEZ BANKASININ DÖVİZ MÜDAHALELERİ

Merkez Bankasının piyasaya müdahalelerini değerlendiren Batırel, "Mademki, kur bağımlılığını azaltacak böyle bir sistem açıklanacaktı, o zaman buna ne gerek vardı? 6 milyar dolar rezervlerde kalırdı..." dedi.

İHRACATTA KIRILAN REKORU AÇIKLADI

Türkiye'nin ihracatta rekor kırdığını belirten Batırel," Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan yıllık 225 milyar doları aştığımızı açıklayacak. Döviz gelirimiz giderimizi aşıyor. Mart sonunda cari açık diye bir problem kalmayacak." diye yazdı.

"50 MİLYAR DOLARLIK ÇÖZÜLME OLACAK"

Dövizi sadece ithalatçıların kullanacağını dile getiren Batırel şunları kaydetti:

" Bireysel hesaplarda 50 milyar dolarlık çözülme olacak. Dolar/TL’nin gerçek seviyesi bugün 9,65 TL’dir. Hâlâ bir köpük var, silinip gidecek...

Geçen hafta 10,50 TL’ye gerileyen dolar 13 lirayı aştı. Ama bu artış yıl sonu bilançolarını düzeltmek amacıyla şirketlerin talebinden kaynaklandı."

"TÜRKİYE'YE YATIRIM YAĞACAK"

Batırel şu ifadeleri kullandı:

"Nitekim hafta sonunda gevşeme yeniden başladı. Avrupalı şirketler tedarik zincirinde yaşanan sorunlardan dolayı yatırımlarını artırıyor.

Benetton, Ikea, Camper gibi dev kuruluşlardan sonra Alman giyim şirketi Hugo Boss İzmir'deki üretim faaliyetini 1000 işçi daha alarak üçte bir oranında genişletiyor, Türkiye'de klima parçaları üreten Japon Kaga Electronics, kuracağı yeni fabrikada baskılı devre kartlarının üretimini gerçekleştirecek...

Bu daha başlangıç. Hızla büyüyen Türkiye'ye yatırım yağacak..."