Şakkadanak Necmettin Batırel, "Kasamız döviz doluyor" diyerek duyurdu: "Merkez Bankası'nda 140 milyar dolar rezerv oluşacak"

Merkez Bankasının Ağustos ayı Para Politikaları Kurulu toplantısında piyasaların beklentilerinin aksine faizler sabit tutulmak yerine yüzde 14'den 13'e düşürülmüştü. Merkez Bankasının adımı sonrası dolar kurunda yükseliş yaşanmıştı. Bu gelişmeleri köşe yazısında değerlendiren Türkiye Gazetesi yazarı Necmettin Batırel, Merkez Bankasının rezervlerinin büyüyeceğini dile getirerek çarpıcı ifadeler kullandı.

MERKEZ BANKASININ FAİZ İNDİRİMİ

Merkez Bankasının faiz indirimi kararını değerlendiren Necmettin Batırel, köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Evet politika faizi %13’e indi, ama dolar Aralık 2021’de operasyon sonrası çıktığı 18,34 TL’yi göremedi, 18.06’da kaldı. Niye? Çünkü yüksek kur satış fırsatı olarak kullanıldı. Türkiye’nin son derece başarılı dış politika hamleleri ile Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail ile yeni sıcak ticari dönem başladı. Sırada Suriye var. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in Soçi’deki mutabakatı sonrası Akkuyu Nükleer Santrali'ni yapan Rosatom şirketi 15 milyar dolarlık kaynağı Türkiye’ye transfer etti. Rus zenginler 6 ayda 4,1 milyar dolarlık konut satın aldı. Yılın ilk yarısında yurt dışından bavulla 17,5 milyar dolar geldi. Suudi Arabistan 20 milyar dolarlık yatırım kararı aldı. Para, millî para birimleri ile dış ticaret ödemesi yapılması şeklinde gelecek. Türkiye’yi terk etti denilen yabancı yatırımcılar Londra üzerinden Borsa İstanbul’da son iki haftada 358 milyon dolarlık pozisyon açtı. Banka hisseleri %50 prim yaptı. Faizde sürpriz indirime rağmen BİST’in 3 bin puanı aşması, alınan isabetli kararların piyasada son derece olumlu algılanmasından kaynaklanıyor... "

"BRÜT REZERVLERİ ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR, KASAMIZ DÖVİZ DOLUYOR"

Merkez Bankasının rezervlerinin büyüyeceğini dile getiren Batırel, yazdıklarının gerçek olduğunu ifade ederek şunlar yazdı:



"Merkez Bankası’nın brüt rezervleri çığ gibi büyüyor, kasamız döviz doluyor. Bu yazdıklarım tamamen gerçek. Akkuyu parası, Körfez’den gelecek 20 milyar dolar ve Varlık Barışı ile aklanacak milyarlarca dolar alt alta toplandığında kısa sürede 140 milyar dolar rezerv oluşacak... Adım adım hedefe koşuyoruz..."

"TÜRKİYE HIZLA BÜYÜYECEK"

Türkiye'nin hızla büyüyeceğini ifade eden Batırel, yeni ekonomik sistemin tıkır tıkır çalıştığını belirtti. Batırel yazısında, "Türkiye’nin ödeme sistemi Troy kartı ile Rusya’nın Mir kartı eşleştiriliyor. Türkiye’den Rusya’ya giden iş adamları için TL harcama imkânına kavuşacak. Böylece ruble ile doğalgaz ödemesi yapacağız. Son hamle, Türkiye, Şanghay iş birliği teşkilatında yer alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 Eylül’deki Taşkent’te gerçekleşecek, Çin, Rusya, Hindistan, Pakistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan liderleriyle anlaşarak birliğe üye olacağız. Büyük bir ticaret pazarına kavuşacağız. Dünya ekonomileri daralırken, Türkiye hızla büyüyecek. Yeni ekonomik sistem tıkır tıkır çalışıyor..." dedi.