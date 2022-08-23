Şakkadanak Necmettin Batırel, "Kasamız döviz doluyor" diyerek duyurdu: "Merkez Bankası'nda 140 milyar dolar rezerv oluşacak"

Türkiye Gazetesi yazarı Necmettin Batırel, Merkez Bankasının brüt rezervlerinin büyüdüğünü dile getirerek," Kasamız döviz doluyor. Bu yazdıklarım tamamen gerçek. Akkuyu parası, Körfez’den gelecek 20 milyar dolar ve Varlık Barışı ile aklanacak milyarlarca dolar alt alta toplandığında kısa sürede 140 milyar dolar rezerv oluşacak..."dedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News

Merkez Bankasının Ağustos ayı Para Politikaları Kurulu toplantısında piyasaların beklentilerinin aksine faizler sabit tutulmak yerine yüzde 14'den 13'e düşürülmüştü. Merkez Bankasının adımı sonrası dolar kurunda yükseliş yaşanmıştı. Bu gelişmeleri köşe yazısında değerlendiren Türkiye Gazetesi yazarı Necmettin Batırel, Merkez Bankasının rezervlerinin büyüyeceğini dile getirerek çarpıcı ifadeler kullandı.

Şakkadanak Necmettin Batırel'den Kasamız döviz doluyor diyerek duyurdu: Merkez Bankası'nda 140 milyar dolar rezerv oluşacak

MERKEZ BANKASININ FAİZ İNDİRİMİ

Merkez Bankasının faiz indirimi kararını değerlendiren Necmettin Batırel, köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Evet politika faizi %13’e indi, ama dolar Aralık 2021’de operasyon sonrası çıktığı 18,34 TL’yi göremedi, 18.06’da kaldı. Niye? Çünkü yüksek kur satış fırsatı olarak kullanıldı. Türkiye’nin son derece başarılı dış politika hamleleri ile Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail ile yeni sıcak ticari dönem başladı. Sırada Suriye var. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in Soçi’deki mutabakatı sonrası Akkuyu Nükleer Santrali'ni yapan Rosatom şirketi 15 milyar dolarlık kaynağı Türkiye’ye transfer etti. Rus zenginler 6 ayda 4,1 milyar dolarlık konut satın aldı. Yılın ilk yarısında yurt dışından bavulla 17,5 milyar dolar geldi. Suudi Arabistan 20 milyar dolarlık yatırım kararı aldı. Para, millî para birimleri ile dış ticaret ödemesi yapılması şeklinde gelecek. Türkiye’yi terk etti denilen yabancı yatırımcılar Londra üzerinden Borsa İstanbul’da son iki haftada 358 milyon dolarlık pozisyon açtı. Banka hisseleri %50 prim yaptı. Faizde sürpriz indirime rağmen BİST’in 3 bin puanı aşması, alınan isabetli kararların piyasada son derece olumlu algılanmasından kaynaklanıyor... "

Şakkadanak Necmettin Batırel'den Kasamız döviz doluyor diyerek duyurdu: Merkez Bankası'nda 140 milyar dolar rezerv oluşacak

"BRÜT REZERVLERİ ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR, KASAMIZ DÖVİZ DOLUYOR"

Merkez Bankasının rezervlerinin büyüyeceğini dile getiren Batırel, yazdıklarının gerçek olduğunu ifade ederek şunlar yazdı:

"Merkez Bankası’nın brüt rezervleri çığ gibi büyüyor, kasamız döviz doluyor. Bu yazdıklarım tamamen gerçek. Akkuyu parası, Körfez’den gelecek 20 milyar dolar ve Varlık Barışı ile aklanacak milyarlarca dolar alt alta toplandığında kısa sürede 140 milyar dolar rezerv oluşacak... Adım adım hedefe koşuyoruz..."

Şakkadanak Necmettin Batırel'den Kasamız döviz doluyor diyerek duyurdu: Merkez Bankası'nda 140 milyar dolar rezerv oluşacak

"TÜRKİYE HIZLA BÜYÜYECEK"

Türkiye'nin hızla büyüyeceğini ifade eden Batırel, yeni ekonomik sistemin tıkır tıkır çalıştığını belirtti. Batırel yazısında, "Türkiye’nin ödeme sistemi Troy kartı ile Rusya’nın Mir kartı eşleştiriliyor. Türkiye’den Rusya’ya giden iş adamları için TL harcama imkânına kavuşacak. Böylece ruble ile doğalgaz ödemesi yapacağız. Son hamle, Türkiye, Şanghay iş birliği teşkilatında yer alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 Eylül’deki Taşkent’te gerçekleşecek, Çin, Rusya, Hindistan, Pakistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan liderleriyle anlaşarak birliğe üye olacağız. Büyük bir ticaret pazarına kavuşacağız. Dünya ekonomileri daralırken, Türkiye hızla büyüyecek. Yeni ekonomik sistem tıkır tıkır çalışıyor..." dedi.

0
1
0
0
0
1
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Merkez Bankası tetikledi, küresel piyasalar ateşledi! Dolar ve Euro'nun yükselişte! İşte güncel döviz kuru fiyatları
Merkez Bankası tetikledi, küresel piyasalar ateşledi! Dolar ve Euro'nun yükselişte! İşte güncel döviz kuru fiyatları
Altın fiyatları geriliyor! Yüksek fiyattan altın alan yatırımcı şaşkın! İşte güncel altın fiyatları
Altın fiyatları geriliyor! Yüksek fiyattan altın alan yatırımcı şaşkın! İşte güncel altın fiyatları
Akaryakıta beklenen zam geldi! Bu gece yarısı motorinin ardından benzinde de fiyat artışı yapıldı!
Akaryakıta beklenen zam geldi! Bu gece yarısı motorinin ardından benzinde de fiyat artışı yapıldı!
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarını uyardı! "Sakın tuzağa gelmeyin"
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarını uyardı! "Sakın tuzağa gelmeyin"
Birbirinden yaratıcı pozlar vererek heykellerle fotoğraf çektiren insanları görünce gülmekten karnınız ağrıyacak...
Birbirinden yaratıcı pozlar vererek heykellerle fotoğraf çektiren insanları görünce gülmekten karnınız ağrıyacak...
Son dakika |Bakan Kurum, sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı! Gelir sınırı ve yaşa dikkat!
Son dakika |Bakan Kurum, sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı! Gelir sınırı ve yaşa dikkat!
Cüneyt Özdemir, adayını açıklamayan 6'lı masayı yerden yere vurdu! Vatandaştan büyük takdir topladı! "Böyle bir saçmalık olabilir mi?"
Cüneyt Özdemir, adayını açıklamayan 6'lı masayı yerden yere vurdu! Vatandaştan büyük takdir topladı! "Böyle bir saçmalık olabilir mi?"
Son dakika| Türkiye, Suriye ile görüşecek mi? Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik sözler
Son dakika| Türkiye, Suriye ile görüşecek mi? Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik sözler
Ankara'da korku filmi gibi olay! 3 yaşındaki çocuğuna uyuşturucu verdi, çocuk istemeyince piknik tüpüyle kafasına defalarca vurarak öldürdü!
Ankara'da korku filmi gibi olay! 3 yaşındaki çocuğuna uyuşturucu verdi, çocuk istemeyince piknik tüpüyle kafasına defalarca vurarak öldürdü!
Bakan Koca'dan sağlık çalışanı adaylarına müjde! Bakanlık tarafından 85 bin personel alınacak!
Bakan Koca'dan sağlık çalışanı adaylarına müjde! Bakanlık tarafından 85 bin personel alınacak!
Akaryakıta beklenen zam geldi! Bu gece yarısı motorinin ardından benzinde de fiyat artışı yapıldı!
Akaryakıta beklenen zam geldi! Bu gece yarısı motorinin ardından benzinde de fiyat artışı yapıldı!