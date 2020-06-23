Salgın bir ilimizde yeniden hortladı! Son 48 saatte 40 vaka tespit edildi

Koronavirüs salgının kontrol altına alındığı günlerde 13 gün boyunca yeni vakanın çıkmadığı Karabük'te 28 Mayıs'tan bu yana vaka sayıları artışa geçti.Kentte son 48 saatte 40 pozitif vaka tespit edilirken, pozitif vakalar İl Sağlık Müdürlüğünün filyasyon çalışmasıyla ortaya çıkarıldı. Kentte 125 pozitif vakadan 83'ü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görürken, 41 kişinin tedavileri ise evlerinde devam ediyor. Birkaç gün önce de korona virüs nedeniyle bir kişi hayatını kaybetmişti.

VALİ GÜREL: BELİRLENEN KURALLARA UYALIM

Karabük Valisi Fuat Gürel, yaptığı açıklamada kentte vaka sayılarında artış yaşandığını belirtti ve vatandaşları uyardı. Vali Gürel şu ifadeleri kullandı:

Ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi ilimizde de son birkaç haftadır pozitif vakalarda artış görülmektedir. Korona virüsle mücadelemizin ikinci aşaması olan kontrollü sosyal hayat kısmında kurallara uyma hepimizin sorumluluğundadır. Devletimiz tüm kurumlarıyla beraber virüsle mücadelede her türlü tedbiri almaya devam etmektedir. Lütfen bizler de belirlenen kurallara uyalım. Biran önce normal hayata dönebilmek için kalabalık ortamlardan kaçınalım, bir müddet evlerimizde misafir ağırlamayalım, düğün, nişan ve sünnet gibi toplu etkinliklerde oldukça dikkat edelim. Virüsle mücadelede başarılı olmamız hepimizin kurallara uymasıyla mümkündür. Kendinizi, sevdiklerinizi korumak sizin elinizde. Unutmayın kontrol sizde"