Salgın sürüyor! Bayburt'ta Nişantaşı köyü karantinaya alındı

Koronavirüs salgının kontrol altına alınması için önlemler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda Bayburt'ta Nişantaşı köyü karantinaya alındı. Ayrıca köşe giriş ve çıkışlar ikinci bir değerlendirmeye kadar kapatıldı.

Bayburt Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada,"İlimiz Merkez İlçesine bağlı Nişantaşı Köyü’nde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. Maddeleri gereğince 20.08.2020 tarihinden itibaren karantina uygulamasına geçilerek ikinci bir değerlendirmeye kadar köye giriş ve çıkışlar kapatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine verildi.

KORONAVİRÜS SALGININ SON DURUMU

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 92 bin 301 test yapıldı, 1412 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 882 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 234 bin 797 kişiye çıktı.

Toplam test sayısı 6 milyon 61 bin 930, vaka sayısı 254 bin 520, vefat sayısı 6 bin 58 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 735, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,3 oldu.

BAKAN KOCA'DAN BİRLİK OLMAYA DAVET ETTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Son 1 haftadaki ortalaması 1245 olan yeni vaka sayımız, 1400'ü geçti. Buna karşı, 3 Ağustos'ta 41 bin olan günlük test sayımız, 92 binin üzerinde. Filyasyon ekibi sayımız 9 bin 344'e ulaştı. Temaslılara ulaşma oranımız yüzde 98,9. Hep birlikte vakaları düşürelim."