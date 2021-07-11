Salgına ilişkin korkutan gelişme! Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde 10 ayın ardından ilk can kaybı

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinin başkenti Sydney'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelendiren bir gelişme yaşandı. Sfyney'de ailesiyle bir araya gelen 90'lı yaşlarda bir kadına görüştüğü kişilerden birinden koronvirüs bulaştı. Yapılan açıklamaya göre; yurt dışı seyahat geçmişi veya yurt dışına çıkan biriyle teması olmayan yaşlı kadın 10 Temmuz Cumartesi günü hayata gözlerini yumdu.