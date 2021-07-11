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  3. Salgına ilişkin korkutan gelişme! Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde 10 ayın ardından ilk can kaybı

Salgına ilişkin korkutan gelişme! Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde 10 ayın ardından ilk can kaybı

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelendiren bir gelişme yaşandı. 10 ayın ardından ilk kez birinin koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdiği belirtildi. Ölen hastanın yurt dışı seyahat geçmişi ya da yurt dışına çıkan biriyle teması olmadığı kaydedildi.

Salgına ilişkin korkutan gelişme! Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde 10 ayın ardından ilk can kaybı 115

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinin başkenti Sydney'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelendiren bir gelişme yaşandı. Sfyney'de ailesiyle bir araya gelen 90'lı yaşlarda bir kadına görüştüğü kişilerden birinden koronvirüs bulaştı. Yapılan açıklamaya göre; yurt dışı seyahat geçmişi veya yurt dışına çıkan biriyle teması olmayan yaşlı kadın 10 Temmuz Cumartesi günü hayata gözlerini yumdu.