Salgına ilişkin korkutan gelişme! Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde 10 ayın ardından ilk can kaybı
Salgına ilişkin korkutan gelişme! Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde 10 ayın ardından ilk can kaybı
Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelendiren bir gelişme yaşandı. 10 ayın ardından ilk kez birinin koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdiği belirtildi. Ölen hastanın yurt dışı seyahat geçmişi ya da yurt dışına çıkan biriyle teması olmadığı kaydedildi.