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  3. Salgında başa dönüldü! Yoğun bakım yatakları tekrar tam kapasite doldu, taştı! Prof. Dr. Yeşim Taşova açıkladı

Salgında başa dönüldü! Yoğun bakım yatakları tekrar tam kapasite doldu, taştı! Prof. Dr. Yeşim Taşova açıkladı

Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, pandemiye bağlı olarak yoğun bakım yataklarının tamamen dolduğunu yeni yatakların açılmaya başlandığını ve yatan hastalarında genelde aşısız kişiler olduğunu söyledi.

Salgında başa dönüldü! Yoğun bakım yatakları tekrar tam kapasite doldu, taştı! Prof. Dr. Yeşim Taşova açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son paylaştığı, 20-26 Kasım haftasını kapsayan tabloya göre vaka artışında Adana ikinci sırada yer aldı.

100 bin kişide görülen vaka sayısında 416,65 oranına sahip kentin hastanesi olan Çukurova Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı olan Prof. Dr. Yeşim Taşova çok kritik değerlendirmelerde bulundu.

Salgında başa dönüldü! Yoğun bakım yatakları tekrar tam kapasite doldu, taştı! Prof. Dr. Yeşim Taşova açıkladı

"YOĞUN BAKIM HASTALARININ ÇOĞU AŞISIZ"

Kendi hastanelerinde yoğun bakım yataklarını doldurduklarını belirten Prof. Dr. Taşova, "Diğer hastanelerden gelen bilgilerde bu yönde. Yoğun bakım yataklarımız şuan tam olarak dolu. İlk büyük salgında kapattığımız yataklar vardı ama onları da açacağız. Buradaki en önemli unsur aşı. Yoğun bakımda yatanların çok önemli bir kısmı aşısız veya tam aşı olmayan kişiler” ifadelerini kullandı.

Salgında başa dönüldü! Yoğun bakım yatakları tekrar tam kapasite doldu, taştı! Prof. Dr. Yeşim Taşova açıkladı

"BÜTÜN DÜNYANIN AŞILANMASI GEREKİYOR"

Omicron varyantına da değinen Taşova, “Bu gibi varyantları göreceğiz daha. Bu salgın daha bitmedi. Ne kadar çok aşısız insan olursa dünya yeni yeni varyantları yaşayacak. 32 mutasyon var. Özellikle hızlı yayılan mutasyonlar gibi bir takım mutasyonların bir araya gelmesiyle de varyantlar oluşabiliyor. Çok hızlı yayılır ama aşılar şimdilik etkili gibi görünüyor. Bütün dünyanın aşılanması gerekiyor. Ülkemizde istediğimiz kadar aşıyı tamamlayalım ama seyahat imkanlarının arttığı bu dönemde herkesin aşı olması lazım. Bir bakarsınız virüs kendini yok eder, bir bakarsınız daha şiddetli bir varyantla karşı karşıya kalabiliriz” dedi.

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