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  3. Salgında vaka ve vefat sayıları artışa geçti! Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor, Bakan Koca açıklama yapacak

Salgında vaka ve vefat sayıları artışa geçti! Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor, Bakan Koca açıklama yapacak

Koronavirüs Bilim Kurulu salgındaki son durumu değerlendirmek için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Toplantı sonrası Bakan Koca, YouTube üzerinden açıklamada bulunacak.

Salgında vaka ve vefat sayıları artışa geçti! Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor, Bakan Koca açıklama yapacak

Koronavirüs salgınında vaka ve vefat sayılarında yaşanan yükseliş tehlikenin devam ettiğini bir kez daha gözler önüne sererken salgının yönetimi konusunda tavsiye kararları veren Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, başkanlığında video konferans yöntemiyle saat 16.30 toplanacak. Toplantı sonrasında saat 18.00'de Bakan Koca, YouTube üzerinden videolu açıklamada bulunacak.

KURULUN GÜNDEMİ 

Her hafta düzenli olarak toplanan kurulun toplantıda salgındaki son durum, aşılama çalışmaları, aşı olmayan vatandaşlara uygulanması düşünülen kısıtlama kararlarını masaya yatırması bekleniyor. 

Salgında vaka ve vefat sayıları artışa geçti! Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor, Bakan Koca açıklama yapacak

SALGINDAKİ SON DURUM

Sağlık Bakanlığınca "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılan Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre ise Türkiye'de son 24 saatte 294 bin 561 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 183 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 636 oldu.

Salgında vaka ve vefat sayıları artışa geçti! Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor, Bakan Koca açıklama yapacak

BAKAN KOCA: TEDBİRLİ OLUP HEMEN AŞIMIZI OLMALIYIZ

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda günlük tabloyu yorumlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kontrollü hareket etmez, tedbirlere uymazsak aşıyla bağışıklık elde edene kadar kayıplarımız olacak. Tedbirli olup aşımızı hemen olmalıyız." ifadelerini kullandı. 

Tayfun Altuntaş
Editör
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