Salgınla mücadelede son durum! Bakan Koca alarm veren şehirleri tek tek açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ilgili önemli açıklamalarda bulundu

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Bu ziyaretlerle çalışma toplantılarının amacı birden fazladır. İlki salgınla mücadelede yerinde olmak. Şehirlerimizde devam eden sağlık yatırımlarımızı kontrol etmek ve yerinde takip etmektir. Size şehir şehir yaptığımız ziyaretlerin 3 sebebini saydım. 4. sebebi salgına karşı alınması elzem tespitleri buraya gelerek size anlatma ihtiyacı duymamızdır. Önemli sebeplerden biri de maske mesafe ve temizlik kuralının yaygınlaşmasıdır. Yaza nispetle oldukça riski olan sonbahar aylarına girdik. Önümüz kış. Artık vaktimizin çoğu kapalı alanlarda geçecek. Sonbahar ve Kış koronavirüs için fırsat ayları olacak. Koronavirüs bir de girip üzerinden yayılırsa salgınla mücadele etmek zorlaşır. Aynı tedbirlerle ikisinden de korunabilirsiniz.

DÜNYADA KOVİD-19 VAKA SAYISI 39 MİLYONA ULAŞTI

Tüm dünyada hayatı tanınmaz hale sokan salgın geçen yılın Aralık ayında başlamıştı. Artık nerede başladığının anlamı yok. Eldeki bilgilere göre virüs bugüne denk en az 39 milyon kişiye bulaştı. Bunu unutmayın bu sayı en başta 1'di. 1 sayısı 39 milyona ulaştı. Bulaşma riski açısından baktığımızda tüm dünyada aktif vaka sayısı geçmiş aylara kıyasla katkat fazladır. 15 Ekim'de tüm dünyada günlük vaka 429 bin 122'dir. Tahmini dünyadaki aktif vaka sayısı 70 milyonun üzerindedir. İnsanlıkta koronavirüse karşı önemli başarılar elde etti. Her şeyden önce virüsün nasıl bulaştığı, alınması gereken önlemleri çok iyi biliyoruz. Radikal çözüme maalesef zaman var. Bu zaman boyunca virüse geçit vermemeliyiz. Bulaşma solunum yoluyla olduğu için maske vazgeçilmez bir tedbirdir.

BAKAN KOCA'DAN TEDBİR UYARISI

Maskenin koruyuculuğu %90'ana ulaştığı kadar bilinmektedir. Bugünden itibaren bu tavizlerin riski artmaktadır. Lütfen evinizin dışındaki ortamlarda maske takmayı ihmal etmeyin. Sizin için bir risk rehberi olan HES uygulamasından mutlaka yararlanın. Maalesef Doğu'da HES uygulamasına ilgi düşük. Kalabalık mekanlar dışında işyerleri dikkat edilmesi gereken ortamlardır. İş ortamın kimsenin taşıyıcı olmama ihtimali yoktur. Sosyal mesafe virüse karşı ikinci tedbirdir. Aramızdaki mesafe ne kadar azalırsa virüs solunum yolu vasıtasıyla o kadar kolay bulaşmaktadır. El temizliği 3. tedbirimizdir. Bu konuda alışkanlığımızın ötesinde titizlik göstermeliyiz. Aşı bulunana kadar dünyayı zor günler bekliyor. DSÖ direktörü dün Avrupa'da ciddi önlemler alınmazsa ölüm oranlarının Nisan ayına göre 5 kat artabileceğini söyledi. DSÖ'nün endişesi boşuna değil. Ülke ülke baktığımızda umut kırıcı bir tablo var. Bazı ülkelerde kısıtlamalar geldi. Bazılarında katı kurallar konuldu.

BAKAN KOCA, ARTIŞ OLAN İLLERİ AÇIKLADI

Yaklaşık 1 ay önce Türkiye genelinde yayılımcı bir durum vardı. 1 ay öncesine göre kıyasla yayılımın önünü kestik. İstanbul, Bursa, Kocaeli, Denizli ve Kahramanmaraş'taki artık elbette ki bir risktir. Tedbirlere uymayan ve sorumsuz olarak davrananlara karşı denetim mekanizmaları var.

8 ŞEHİRDE SON DURUM

Erzurum'da vaka ve poliklinik sayılarında 1 ay öncesine göre %60 düşüş görüyoruz.

Ağrı'da son 1 haftada vaka sayılarında önceki aya göre %75 oranında,

Bingöl'de ise yarı yarıya bir düşüş söz konusu

Ardahan'da son 1 aya göre yarı yarıya düşüş

Erzincan'da vaka sayısı %65 oranında düştü.

Iğdır'da da yarı yarıya bir düşüş var.

Kars'ta yine geçen aya göre %25,

Tunceli'de %40 azalma görüyoruz.

Bu anlamda bugün değerlendirmelerini yaptığımız tüm illerde vaka sayıların azaldığını fakat rehavet olmaması gerekiyor.

FİLYASYON EKİPLERİNDE ARTIŞ

Erzurum'da son 1 ayda filyasyon ekip sayısını 248'e çıkardık. Ağrı'da bu sayı 70. Ardahan'da 40. Bingöl'de 63 filyasyon ekibimizi sahada görev yapıyor. Erzincan'da 60, Iğdır'da 30, Kars'a 72, Tunceli'de ise filyasyon ekibimizin sayısı 40.

1,500 yataklı Erzurum Şehir Hastanemizi tamamlayarak salgın başladığı dönemde hizmete aldık. Şehir hastanemizin salgın döneminde bölgemize çok büyük katkılar sağladığını gördük. Ağrı'da fizik tedavi hastanesi inşası devam ediyor.

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