Koronavirüs salgınına karşı alınacak tedbirlerin konuşulduğu kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tedbirleri duyurdu. Peki Salı günü sokağa çıkma yasağı var mı? | Tedbirler ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

SALI GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak tedbirlerin konuşulduğu kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma yasağı sınırlaması uygulanacaktır. Hafta sonu sokak kısıtlaması cuma akşam saat 21.00'den pazartesi sabah saat 05.00'e kadar geçerli olacak" dedi.

TEDBİRLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tedbirler Salı akşamından itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KABİNE TOPLANTASI SONRASI ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kabine toplantımızın ilk ve en önemli konusu koronadaki gelişmelerdi. Dünyanın her yerinde hiç görülmedik bir tırmanışa geçen salgın maalesef ülkemizde de etkili oluyor. Yeni bir takım tedbirleri hayata geçireceğimizi paylaşmıştık. Vaka sayılarının 30 bine dayanmış olması hepimizin daha dikkatli davranmasını gerektirmektedir. Salgının olumsuz etkisini azaltmak için insan hareketliliğini en aza indirmeyi amaçlayan bu tür çarelerden başka bir şey bulunmuyor. Belirlediğimiz salgın tedbirlerine harfiyen uyulmasını bekliyoruz. Tüm vatandaşlarımızın salgın tehdit olmaktan çıkana kadar mecbur kalmadıkça kalabalığa karışmamalarını istiyoruz. Üzerimize düşen fedakarlıkları yapmak zorundayız. Sağlık çalışanlarımızın canla başla ortaya koydukları gayrete en büyük teşekkürümüz, onlara ilave bir yük getirmemek olacaktır. 83 milyon hep birlikte seferberlik ruhuyla hareket etmemiz gerekiyor. Salgınla mücadele çalışmalarının değersizleştirmek için yapılan spekülasyon çalışmalarına karşı da dikkatli olmalıyız. Nice mücadelelerden alnının akıyla çıkan Türkiye salgın karşısında verdiği mücadeleden de çıkacaktır. İnşallah aşı sürecinin de başlamasıyla kontrol edilebilir bir mücadelenin içine gireceğiz.

"KORONAVİRÜS AŞISI ÜCRETSİZ OLACAK"

Aşı konusunda dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İlk etapta 50 milyon dozluk bir anlaşma yapmış bulunuyoruz. Vatandaşlarımız herhangi bir ücret ödemeden aşıya ulaşabileceklerdir. Önümüzdeki ay sağlık çalışanlarının aşılanması inşallah başlayacaktır.

İŞTE YENİ KOVİD-19 TEDBİRLERİ

Kabine toplantımızda ilave istişare elde ettik.

- Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Hafta sonları cuma akşamı 21'den pazartesi sabahı 5'e kadar kesintisiz devam edecektir. Üretim tedarik lojistik sağlık tarım orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışındadır.

- Market kasap gibi işletmeler ile eve paket servisi verecek yerler hafta sonu kısıtlamasının dışındadır.

- Restoranlar paket servisi dışında hizmet veremeyecektir.

- 65 yaş üstü 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacaktır.

- Anasınıfı ve benzeri eğitim sınıfı faaliyetlerine ara verilecektir.

- Tehdit geçene kadar misafir kabulüne ara vermelerini özellikle rica ediyorum. Evlerde mevlüt, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya gelecekleri etkinlikler yapılamayacaktır.

- Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınacak, nikahlarda bu sayı da geçilmeyecektir.

- Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu lunapark gibi yerler faaliyetlerine ara verecektir.

- AVM girişte HES kod uygulamasına geçilecektir.

- Kalabalık caddeler ile meydana girebilecek kişi sayısı Umimi Hıfzısıhha kurulu ile sınırlandırılabilecektir.

- 50 kişiden fazla olan işyerlerinde, iş yeri hekiminin gözetiminde mevcut iş sağlığı ve güvenliği uzmanı tarafından salgın tedbirlerinin uygulaması sıkı bir şekilde denetlenecektir.

Bu hususlarla ilgili detaylar, İçişleri Bakanlığı'nın yayınlayacağı genelgede yayınlanacak ve salı akşamından itibaren uygulanmaya başlanacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla tedbirler Salı günü başlayacak.

'TSK'YI HEDEF ALAN ZİHNİYET MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ HALİNE DÖNÜŞMÜŞTÜR'

Hayata geçirdiğimiz bağımsız onurlu ve vicdanlı politikalar sebebiyle içerde ve dışarda yaşadığımız saldırıları Allah'ın yardımı ve milletimin desteğiyle boşa çıkartıyoruz. Ülke ve millet olarak bunların hepsini de göğüslemeye hazırız. Bizi asıl üzen içerde karşımıza çıkan tuhaf manzaradır. Bunlar çok konuşur ama aslında hiçbir şey söylemez. Bunlar dünyayı çok bilir gibi davranır ama hiçbir şeyden haberi yoktur. Bunlar sürekli bağırır ama hiç dinlemez. Bunlar demokrasiyi milletin iradesinde değil yurt dışından gelen sinyallerden arar. Ülkemizin ufkunu gölgeleyeni enerjisini emen havasını kirleten bu zihniyetin demokrasimize ve kalkınmamıza maliyeti en az yarım asırdır. Millet her seçimde sandıkta hak ettikleri cevabı vermiştir ama onların gündemi her zaman başkadır. Bunlar milleti hiçe saymakla kalmayıp ülkenin temel değerlerine ve kurumlarına saldırmayı adet edindiler. Bir millet vekilinin pervasızca tekrarladığı TSK'yı hedef alan bühtan bu zihniyetin başlı başına milli güvenlik meselesi haline dönüşmekte olduğunun işaretidir. Türk ordusunun özellikle son 5 yılda ne yaptığıdır. FETÖ'den PKK'ya ve YPG'ye kadar birliğimize ve beraberliğimize saldıran terör örgütünün borazanlığını yapanlar ülkemizin siyasi ve ekonomik güvenliğinin sınırlarını genişletme gayretini sınırlamaya çalışıyorlar. Her fırsatta ülkemize husumetlerini gösterenlere karşı tavır almak bir yana onların safına geçip onların argümanlarıyla bizi hedef alıyorlar. Buldukları her fırsatta Türkiye'yi yabancılara şikayet ediyor, yatırımcılara "ülkeye gelmeyin" mesajı veriyorlar.

CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ: BU MİLLET SENİ AFFETMEYECEK

Buradan sesleniyorum, "Ey bu CHP'nin başındaki zat, Senin milletvekilin kalkacak benim silahlı kuvvetlerine bu denli hakaret edecek, edepsizce alçakça hakaret edecek, Sen bunu kapıya koyamayacaksın. Bunun hesabını mehmetçiğine, askerine bu denli sahip çıkan bu millet seni asla affetmeyecektir. Bunu bir defa bilesin. Sandıklar da affetmeyecek. Türkiye'de devlete ve millete yapılan saldırıların birini batıda yapmaya kalkın bakın bakalım başınıza ne geliyor. Mesela gezi olaylarında ülkemizi insan haklarından demokrasiye kadar ülkemizi suçlayanlar Fransa'da yaşanan vahim görüntüler karşısında 3 maymunu oynuyor. Paris cayır cayır yanarken, Fransız medyası bunları yayınlamak yerine, Türkiye aleyhtarı haberlerin dozunu artırması da bir başka çarpıklıktır. Ama başaramayacaklar. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi yollara başvururlarsa başvursunlar, başaramayacaklar. Çünkü bu millet, Çanakkale'den 15 Temmuz'a kadar her döneminde vatanından asla vazgeçmeyeceğini, ezanını susturmayacağını, bayrağını indirtmeyeceğini, istiklalinden vazgeçmeyeceğini göstermiştir.

'YATIRIMCILAR İÇİN TÜRKİYE'NİN CAZİBESİNİ ARTTIRACAĞIZ'

Aziz milletim geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul'un Türkiye Varlık Fonu'ndaki %10'luk hissesinin Katar Yatırım Otoritesine satışı yapıldı. Bu anlaşmadan sonra Türkiye Varlık Fonu'nun İstanbul'daki payı %80,6'dır. Bay Kemal bunu öğren. Bunu bil sana lazım. Yani 1 yıl öncesiyle aynıdır. Bu kuruluş dünyanın en büyük borsalarından biri olan Londra Borsasın da %10,3'üne sahiptir. Dünyada bu yatırımlardan dolayı "Katar bizi ele geçiriyor" diye zırvalayan kimse çıkmadı. Bu ne garipliktir ya. Aksine bu yatırımlardan herkes memnun kaldı. Türkiye'nin 3. çeyrekte %6,7 büyümesi, üretimimizin ve istihdamımızın güçlenmesi bakımından çok önemlidir. Ekonomik ve hukuki reformlarımızı süratle harekete geçirerek ülkemizin yerli ve uluslararası yatırımcılar için cazibesini daha da arttıracağız. Son 15 yılda ülkemizde doğrudan yatırımları bulunan ülkeler arasında Hollanda 1. sırada yer alıyor. Onu ABD takip ediyor. Katar ise 17. sıradadır. Uluslararası sermaye yatırımları, hem yatırım yapan ülkeye hem de yatırım yapılan ülkeye ekonomik fayda sağlıyor. Ama şimdi CHP ve bir kısım medya çıkmış "Katar yatırım otoritesi Borsa İstanbul'a ortak oldu" diye ortalığı birbirine katıyor. Halbuki 2015 yılından 2019 yılına kadar Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Borsa İstanbul'un ortağıydı

'YENİ BİR SÜRECİ BAŞLATIYORUZ'

Bu hastalık bizi engelleyemeyecek. Biz yolumuza devam edeceğiz. Bütün bu tedbirleri alıyoruz. Bu tedbirler keyfi değildir. Yeni bir süreci başlatıyoruz. Hassas olmamız lazım, dikkatli olmamız lazım. Şurada 1 ay 2 ay içinde aşılarımız geliyor. Bunları da biz ücretsiz olarak halkımıza dağıtımını yapacağız. Tüm bunlar için bize tek bir şey lazım. Lazım olan şey hep beraber birlik lazım. Kardeşlik lazım. Biz su içer gibi Türkü söyler gibi doyar gibi birbirine kardeşim diyen 83 milyonluk bir Türkiye hayaliyle yolumuza devam edeceğiz.