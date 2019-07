Salih Memecan Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SALİH MEMECAN KİMDİR?

Doğum tarihi : 02.Eylül.1952

Burcu : Başak

Meslek : Karikatürist

Salih Memecan doğum yeri : Giresun

SALİH MEMECAN BİYOGRAFİSİ

Karikatürleri günlük olarak Sabah gazetesi ve atv'de , haftalık olarak da Aktüel dergisinde yayınlanmaktadır.

Salih Memecan, 2 Eylül 1952 tarihinde Giresun’da doğmuştur. Annesi Ordu’lu, babası İş Bankası’nda müdürlerinden Mehmet Ali Memecan aslen Giresun’ludur. Bir kardeşi vardır. Salih Memecan kekemedir. Lise son sınıfa kadar İstanbul’da okudu. Lise son sınıfı California’da 1969 yılında burslu olarak okudu.

(ODTÜ) Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünden mezun olmuştur. Yüksek lisansını aynı bölümde yapmıştır. Daha sonra 1977 yılında Fulbrightbursuyla gittiği ABD'de Pennsylvania Üniversitesi’nde doktorasını 1983 yılında bitirmiştir.

Karikatürleri 1968 yılından başlayarak “Umut”, “Barış”, “Özgür İnsan” gazete ve dergilerinde yayınlandı. Amerika’da The Bulletin, Phadelphia Inquirer gazetelerinde karikatürleri yer aldı. Çeşitli karikatürleri ise A.B.D.'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post, The Sun Francisco Chronicle, The Baltimore Sun ve The Phledelphia Inquirer'da yayınlanmıştır.

1998 yılında ABD’nin New York şehrine ailesiyle birlikte yerleşti ve 2007 senesine Türkiye’ye dönene kadar orada yaşadı, karikatürlerini de oradaki evinden çizerek Türkiye’ye yollamıştır. Kızı hala Amerika’da, oğlu ise Zurich’te yaşamaktadır.

Yurt içinde, Pennsylvania Üniversitesi Sanat Galerisi’nde ve New York Türk Evi’nde kişisel sergiler açtı.

Hayatımıza kattığı Limon, Sizinkiler ve Zeytin karakterileri ile her akşam ATV Haberin finalinde gösterilen siyasi karikatürlerle evlerimize konuk oldu.

Salih Memecan, günlük olarak Sabah gazetesinin ön sayfasında yayınlanan Bizimcity karikatürlerini çizmekte ve aynı zamanda yine aynı gazetenin arka sayfasında günlük olarak yayınlanan Sizinkiler bant karikatürlerini hazırlamaktadır. Bizimcity çizgi filmleri ise ATV ana haberlerinde yer almaktadır. Salih Memecan’ın 100′den fazla karikatür kitabı bulunmaktadır.

“Mart Yayıncılık” adında bir şirketi de olan Salih Memecan, 2010 yılında kurulan Medya Derneği'nin de başkanlığını yapmaktadır.

2007 yılında TBMM 23. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili ve 2011 Türkiye genel seçimlerinde 24. Dönem AK Parti Sivas Milletvekili seçilen Mesude Nursuna Memecan ile evlidir ve bir kız bir erkek çocuk sahibidir.

1 Ocak 2016 tarihinde Sabah Gazetesi ünlü karikatürst Salih Memecan ile yollarını ayırdı.



