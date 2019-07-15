Salih Memecan Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?
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SALİH MEMECAN KİMDİR?
Doğum tarihi : 02.Eylül.1952
Salih Memecan kaç yaşında :
Kilo & Boy :
Burcu : Başak
Meslek : Karikatürist
Salih Memecan doğum yeri : Giresun
SALİH MEMECAN BİYOGRAFİSİ
Karikatürleri günlük olarak Sabah gazetesi ve atv'de , haftalık olarak da Aktüel dergisinde yayınlanmaktadır.
Salih Memecan, 2 Eylül 1952 tarihinde Giresun’da doğmuştur. Annesi Ordu’lu, babası İş Bankası’nda müdürlerinden Mehmet Ali Memecan aslen Giresun’ludur. Bir kardeşi vardır. Salih Memecan kekemedir. Lise son sınıfa kadar İstanbul’da okudu. Lise son sınıfı California’da 1969 yılında burslu olarak okudu.
(ODTÜ) Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünden mezun olmuştur. Yüksek lisansını aynı bölümde yapmıştır. Daha sonra 1977 yılında Fulbrightbursuyla gittiği ABD'de Pennsylvania Üniversitesi’nde doktorasını 1983 yılında bitirmiştir.
Karikatürleri 1968 yılından başlayarak “Umut”, “Barış”, “Özgür İnsan” gazete ve dergilerinde yayınlandı. Amerika’da The Bulletin, Phadelphia Inquirer gazetelerinde karikatürleri yer aldı. Çeşitli karikatürleri ise A.B.D.'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post, The Sun Francisco Chronicle, The Baltimore Sun ve The Phledelphia Inquirer'da yayınlanmıştır.
1998 yılında ABD’nin New York şehrine ailesiyle birlikte yerleşti ve 2007 senesine Türkiye’ye dönene kadar orada yaşadı, karikatürlerini de oradaki evinden çizerek Türkiye’ye yollamıştır. Kızı hala Amerika’da, oğlu ise Zurich’te yaşamaktadır.
Yurt içinde, Pennsylvania Üniversitesi Sanat Galerisi’nde ve New York Türk Evi’nde kişisel sergiler açtı.
Hayatımıza kattığı Limon, Sizinkiler ve Zeytin karakterileri ile her akşam ATV Haberin finalinde gösterilen siyasi karikatürlerle evlerimize konuk oldu.
Salih Memecan, günlük olarak Sabah gazetesinin ön sayfasında yayınlanan Bizimcity karikatürlerini çizmekte ve aynı zamanda yine aynı gazetenin arka sayfasında günlük olarak yayınlanan Sizinkiler bant karikatürlerini hazırlamaktadır. Bizimcity çizgi filmleri ise ATV ana haberlerinde yer almaktadır. Salih Memecan’ın 100′den fazla karikatür kitabı bulunmaktadır.
“Mart Yayıncılık” adında bir şirketi de olan Salih Memecan, 2010 yılında kurulan Medya Derneği'nin de başkanlığını yapmaktadır.
2007 yılında TBMM 23. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili ve 2011 Türkiye genel seçimlerinde 24. Dönem AK Parti Sivas Milletvekili seçilen Mesude Nursuna Memecan ile evlidir ve bir kız bir erkek çocuk sahibidir.
1 Ocak 2016 tarihinde Sabah Gazetesi ünlü karikatürst Salih Memecan ile yollarını ayırdı.
Karikatür Kitapları:
1. 2001 - Limon ile Zeytin Ay Pardon!
2. 2005 - Sizinkiler / Çok Korktum
3. 2009 - Sizinkiler: O Bir Kahraman
4. 2006 - Sizinkiler Bak Bak Şimdi Bak 9. Kitap
5. 2009 - Kahramanlık Zamanı
6. 2004 - Limon ile Zeytin Sayılar Sizinkiler Okul Öncesi Serisi
7. 2003 - Limon ve Zeytin Have a Nice Vacation
8. 2013 - Sizinkiler Tıkla! 10. Kitap
9. 2009 - Annelerin En Güzeli
10. 2009 - Bir Aşk Kitabı
11. 1999 - Biz Neymisiz Ya!..(Süper Albüm 1)
12. 2008 - 'Chat'la Limon ile Zeytin
13. 2011 - Çalış Çalış Nereye Kadar?
14. 2009 - Çözüme Giden Yol
15. 2009 - Dikkat Köpek Var
16. 2010 - Kapsama Alanında Bir Soygun
17. 2010 - Kemal Tahir 100 Yaşında
18. 2010 - Kemal Tahir 100 Yaşında (Sıvama Cilt)
19. 2003 - Limon & Zeytin İyi Tatiller
20. 2003 - Limon & Zeytin Let?s Chat
21. 2003 - Limon & Zeytin My Best Friend
22. 2011 - Limon ile Zeytin - Ara ki Bul
23. 2011 - Limon ile Zeytin - Sevdim Bunu
24. 2012 - Limon ile Zeytin / Oh No! It's Him Again
25. 2006 - Limon ile Zeytin Alışveriş
26. 2001 - Limon ile Zeytin Arkadaşız Di'mi?
27. 2003 - Limon ile Zeytin 'Chatla'
28. 2001 - Limon ile Zeytin Çok Hoşsun
29. 2001 - Limon ile Zeytin Dansa Var Mısın?
30. 2004 - Limon ile Zeytin Ders Çalışıyor
31. 2003 - Limon ile Zeytin Hayvancıklar
32. 2008 - Limon ile Zeytin İstanbul'da
33. 2010 - Limon ile Zeytin Macera Avcıları 2: Lanetli Şato
34. 2006 - Limon ile Zeytin Meslekler
35. 2001 - Limon ile Zeytin N'aber!
36. 2006 - Limon ile Zeytin Ormanda
37. 2004 - Limon ile Zeytin Renkler Sizinkiler Okul Öncesi Serisi
38. 2006 - Limon ile Zeytin Resimli Sudoku Altılı
39. 2006 - Limon ile Zeytin Resimli Sudoku Dörtlü
40. 2009 - Limon ile Zeytin Satranç Öğretiyor
41. 2009 - Limon ile Zeytin Satranç Öğretiyor
42. 2001 - Limon ile Zeytin Slm
43. 2001 - Limon ile Zeytin Spor
44. 2006 - Limon ile Zeytin Spor
45. 2004 - Limon ile Zeytin Şekiller Sizinkiler Okul Öncesi Serisi
46. 2004 - Limon ile Zeytin Televizyon Başında
47. 2004 - Limon ile Zeytin Uyku Zamanı
48. 2001 - Limon ile Zeytin Yerimde Duramıyorum
49. 2001 - Limon ile Zeytin Yine Ben
50. 2004 - Limon ile Zeytin Zıtlıklar Sizinkiler Okul Öncesi Serisi
51. 2007 - Limon ile Zeytin: Alfabe
52. 2007 - Limon ile Zeytin: İngilizce
53. 2007 - Limon ile Zeytin: Mini Faaliyet Kitabı
54. 2012 - Limon İle Zeytin: Oyun Ve Boyama
55. 2009 - Limon ve Zeytin ile Çizmek Ne Güzel!
56. 2004 - Limon ve Zeytin Kampta
57. 2005 - Oyunlu Eğlenceli 3 Kitap
58. 2010 - Panik Yok
59. 2013 - Sizinkiler - İşte Benim Ailem
60. 2013 - Sizinkiler - Okulumu Seviyorum
61. 2004 - Sizinkiler 15 Sihirli Değnek
62. 2005 - Sizinkiler 16. Kitap Aman Nazar Değmesin!
63. 2005 - Sizinkiler 17. Albüm Çok Korktum
64. 2005 - Sizinkiler 17. Albüm Çok Korktum
65. 2006 - Sizinkiler 19. Kitap Vırn Vırn
66. 2006 - Sizinkiler 19. Kitap Vırn Vırn
67. 2007 - Sizinkiler 20. Kitap Esrarengiz Yaratık
68. 2007 - Sizinkiler 20. Kitap Esrarengiz Yaratık
69. 2008 - Sizinkiler 21. Kitap Define Peşinde
70. 2009 - Sizinkiler 22. Kitap Kayıp Kıta
71. 2011 - Sizinkiler 24. Kitap Çığlık
72. 2012 - Sizinkiler 25. Kitap - Gizli Formül
73. 2012 - Sizinkiler 25. Kitap - Gizli Formül
74. 2013 - Sizinkiler 26. Kitap - Zamana Yolculuk
75. 2010 - Sizinkiler- 3- GEEE!
76. 1999 - Sizinkiler Acaip Bir Aile 4. Kitap
77. 1999 - Sizinkiler Ay Ne Komik! 8. Kitap
78. 1999 - Sizinkiler Babişko Zorda 3. Kitap
79. 2006 - Sizinkiler Beni Çaldırsana 18. Kitap
80. 2002 - Sizinkiler Bumenga 11. Kitap
81. 2004 - Sizinkiler Burç Murç 12. Kitap
82. 2004 - Sizinkiler Çıt Çıt Hanım Yorgun 14. Kitap
83. 2003 - Sizinkiler Faaliyet Kitabı Bul Çöz Eğlen
84. 2007 - Sizinkiler Gizli Resimler
85. 1999 - Sizinkiler Hınzır Zeytin 7. Kitap
86. 1998 - Sizinkiler İyi Ki Doğdun Limon 6. Kitap
87. 2009 - Sizinkiler Kahramanlık Zamanı Çizgi Roman Serisi
88. 2009 - Sizinkiler Limon Kitabı
89. 2003 - Sizinkiler Love is... A Doorknob
90. 2007 -Sizinkiler Noktaları Birleştir
91. 2005 - Sizinkiler Özel Albüm Seviyor Mu Ne?
92. 2003 - Sizinkiler Renk Renk Boya
93. 2003 - Sizinkiler Sen de Boya
94. 2006 - Sizinkiler Süper Albüm 10 Kah Kah Kih Kih
95. 2007 - Sizinkiler Süper Albüm Şıkır Şıkır
96. 2010 - Sizinkiler Tatilde
97. 2004 - Sizinkiler Uzayın Esrarı 13. Kitap
98. 2011 - Sizinkiler ve Hayvanlar: Bi' Zürafa Eksikti
99. 1999 - Sizinkiler Zeytin İşbaşında 2. Kitap
100. 2007 - Sizinkiler: Labirentler
101. 2012 - Sürpriiiz!
102. 2012 - Teşekkürler Anne
103. 2006 - Teşekkürler Anne (Ciltli) Sizinkiler
104. 2006 - Teşekkürler Anne (Ciltli) Sizinkiler
105. 2008 - Zeytin Kitabı (Ciltli)
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