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Salih Özcan milli takım tercihini yaptı! Türkiye formasıyla mücadele edecek!

Alman ekibi Köln'de forma giyen ve henüz milli takım tercihinde bulunmayan Salih Özcan, kararını Türkiye'den yana verdi. Özcan, milli takım kampına katılacak.

Salih Özcan milli takım tercihini yaptı! Türkiye formasıyla mücadele edecek!

FC Köln'de forma giyen ve gösterdiği performansla beğeni toplayan Salih Özcan, milli takım kararını verdi. Hem milli takımdan hem de Almanya'dan teklif alan Salih Özcan, kararını ay-yıldızlı formadan yana yaptı.

Milli takımın kampına katılmak için Türkiye'ye gelen Salih Özcan, Konya'ya gitmek üzere harekete geçti.

KADROYA DAHİL EDİLDİ

Almanya alt yaş milli takımlarında forma giyen Salih Özcan, U21'de ise Stefan Kuntz'un da öğrencisiydi. 24 yaşındaki futbolcu orta sahada görev alıyor. Tercihiyle birlikte Özcan, bundan sonraki süreçte ay-yıldızlı ekipte forma giyecek. Salı günü oynanacak İtalya maçı için de hazırlanmaya başlayacak Özcan kadroya dahil edildi.

Salih Özcan milli takım tercihini yaptı! Türkiye formasıyla mücadele edecek!

TFF AÇIKLADI

Türkiye Futbol Federasyonu, Özcan'ın milli takım tercihini duyurduğu açıklamada: "Almanya’nın 1.FC Köln takımında forma giyen orta saha oyuncusu Salih Özcan, A Millî Takımımızın 29 Mart’ta İtalya ile oynayacağı özel maçın aday kadrosuna dâhil edildi. " ifadelerini kullandı.

Salih Özcan milli takım tercihini yaptı! Türkiye formasıyla mücadele edecek!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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