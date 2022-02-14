Salim Şen kimdir? Kaç yaşında, nereli? Avukat Salim Şen'in biyografisi
Hukukçu Salim Şen'in kim olduğu merak ediliyor. 'Salim Şen kimdir? Kaç yaşında, nereli?' başlıklı aramalar gerçekleştiriliyor. Peki, Salim Şen kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Avukat Salim Şen'in biyografisi...
Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik düzenlediği 'Balyoz' kumpas davasında askerlerin avukatı olarak görev yapan Salim Şen'in biyografisi araştırılıyor. Bu bağlamda, Salim Şen kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Avukat Salim Şen'in biyografisi..
SALİM ŞEN KİMDİR?
59 yaşındaki Salim Şen, 1962 yılında Ankara‘da doğmuştur.
Kara Harp Okulundan 1983 yılında mezun olduktan sonra tahsil hayatına askerliği sırasında da devam ederek İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1992 yılında mezun olmuştur.
Salim Şen, Çeşitli Askeri Askeri Hakim ve Savcı olarak görev yaptıktan sonra 2005 yılında emekliye ayrıldı.
2005 yılından itibaren çeşitli kişi, kurum, kuruluş ve şirketlere hukuk müşavirliği ve dava avukatlığı yapmaya başlayan Av.Salim ŞEN, “Salim Şen Hukuk Bürosu”nun da kurucusudur.
Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ne düzenlediği kumpas Balyoz Davası'nda asker mensuplarının avukatı olarak görev aldı.