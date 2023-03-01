Sam Alderson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sam Alderson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sam Alderson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sam Alderson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sam Alderson 7 Kasım 1997 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sam Alderson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HMI Sports yapmaktadır. Sam Alderson, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Cheshunt FC futbol takımında oynamaktadır. Cheshunt FC takımına 18 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Sam Alderson'nin Cheshunt FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Sam Alderson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sam Alderson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2015 yılında Leyton Orient
1 Temmuz 2017 yılında Kingstonian FC
13 Ocak 2018 yılında Cheshunt
1 Mart 2019 yılında Ytterhogdals IK
1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz
14 Ekim 2020 yılında Hungerford
11 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz
18 Şubat 2022 yılında Cheshunt
26 Ağustos 2022 yılında Harrow Borough
26 Eylül 2022 yılında Cheshunt
Sam Alderson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sam Alderson şuan Cheshunt FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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