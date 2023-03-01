Sam Foley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sam Foley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sam Foley adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sam Foley Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sam Foley 17 Ekim 1986 tarihinde Upton-on-Severn şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İrlanda,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Samuel Robert Foley şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sam Foley Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LPM Football Agents yapmaktadır. Sam Foley, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Barrow futbol takımında oynamaktadır. AFC Barrow takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sam Foley'nin AFC Barrow ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sam Foley Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Sam_Foley

Sam Foley Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sam Foley isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sam Foley Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sam Foley futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Cheltenham

1 Temmuz 2008 yılında Kidderminster

1 Temmuz 2009 yılında Newport County

1 Temmuz 2012 yılında Yeovil Town

7 Mart 2014 yılında Shrewsbury

16 Nisan 2014 yılında Yeovil Town

1 Temmuz 2015 yılında Port Vale

1 Temmuz 2017 yılında Northampton

1 Ağustos 2019 yılında St. Mirren

29 Ocak 2021 yılında Motherwell FC

22 Temmuz 2021 yılında Tranmere Rovers

1 Temmuz 2022 yılında Barrow

Sam Foley Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sam Foley şuan AFC Barrow takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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