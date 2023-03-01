Sam Pearson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sam Pearson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sam Pearson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sam Pearson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sam Pearson 26 Ekim 2001 tarihinde Cardiff şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Samuel Pearson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sam Pearson Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GSF Agency yapmaktadır. Sam Pearson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Wimbledon futbol takımında oynamaktadır. AFC Wimbledon takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sam Pearson'nin AFC Wimbledon ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Sam Pearson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/samuelpearson11/

Sam Pearson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sam Pearson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sam Pearson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sam Pearson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Bristol U18

1 Temmuz 2020 yılında Bristol U21

21 Ocak 2022 yılında Inverness Cal.

1 Nisan 2022 yılında Bristol U21

28 Temmuz 2022 yılında Yeovil Town

5 Ocak 2023 yılında Bristol U21

6 Ocak 2023 yılında AFC Wimbledon

31 Mayıs 2023 yılında Bristol U21

Sam Pearson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sam Pearson şuan AFC Wimbledon takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Sam Pearson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Galler U21 takımında 7 numaralı formasıyla 9 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

Galler U19 takımında 7 numaralı formasıyla 20 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

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