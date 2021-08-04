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Saman alevine döndü! Murat Dalkılıç - Sitare Akbaş aşkı hızlı başlayıp çabuk bitti!

Eski sevgilisi Hande Erçel'in Sen Çal Kapımı dizisindeki yakın arkadaşı Sitare Akbaş ile aşk yaşamaya başlamasıyla gündeme bomba gibi düşen Murat Dalkılıç, Akbaş ile ilişkisini sonlandırdı.

Saman alevine döndü! Murat Dalkılıç - Sitare Akbaş aşkı hızlı başlayıp çabuk bitti!

Güzel oyuncu Hande Erçel ile şarkıcı Murat Dalkılıç, uzun süreli birlikteliğin ardından ilişkilerini bitirme karar almıştı. Sonrasında Kerem Bürsin'le yeni bir aşka yelken açan Hande Erçel'in ardından Murat Dalkılıç da Erçel'in yakın arkadaşı Sitare Akbaş'a gönlünü kaptırmıştı.

ÇABUK UNUTTU

Sitare Akbaş ile aşk yaşadığı iddialarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Dalkılıç'ın geçtiğimiz cuma gecesi Emirgan’da bir mekanda üç kadınla  eğlenirken görüldüğü ortaya çıktı. Özellikle  yanındaki kadınlardan birisiyle oldukça samimi olduğu iddia edilen Dalkılıç'ın Sitare Akbaş'la olan ilişkisini bitirdiği iddia edildi.

Saman alevine döndü! Murat Dalkılıç - Sitare Akbaş aşkı hızlı başlayıp çabuk bitti!

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; o gece mekanda o anlara tanıklık edenler, Dalkılıç’ın Akbaş’ı çabuk unuttuğunu dile getirerek, “Hızlı başlayan ilişkisi hızlı bitti” yorumunda bulundu.

Saman alevine döndü! Murat Dalkılıç - Sitare Akbaş aşkı hızlı başlayıp çabuk bitti!

Geçtiğimiz haftalarda Yalıkavak Miya Beach'te sezonun ilk konserini veren Dalkılıç, Hande Erçel'in aynı dizide rol aldığı yakın arkadaşı olan Sitare Akbaş ile aşk yaşadığı söylenmişti.

Saman alevine döndü! Murat Dalkılıç - Sitare Akbaş aşkı hızlı başlayıp çabuk bitti!

ÇILGINA DÖNDÜ

Öte yandan Sitare Akbaş ile ilişki yaşadığı söylentileriyle gündeme gelen Dalkılıç'a bu konu hakkında soru sorulmasının üzerine adeta çılgına dönmüştü. Soru üzerine oldukça sinirlenen Dalkılıç, "Bana doğru soru sormayacaksan hiç cevaplamam! Benim istemediğim soruyu sorduğun zaman cevaplamayacağım." diyerek çıkışmasının ardından "Ben istersem söyleyeceğim. Bunu unutma tamam mı? Bu kadar senedir tanışıyoruz. Doğru söylerim ama ben istediğim zaman." şeklinde devam etmişti.

Saman alevine döndü! Murat Dalkılıç - Sitare Akbaş aşkı hızlı başlayıp çabuk bitti!

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