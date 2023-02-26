Saman Fallah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saman Fallah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saman Fallah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saman Fallah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saman Fallah 12 Mayıs 2001 tarihinde Sari, Mazndaran şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da سامان فلاح ورنامی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saman Fallah Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PIFA yapmaktadır. Saman Fallah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paykan FC futbol takımında oynamaktadır. Paykan FC takımına 1 Aralık 2020 tarihinde katılmıştır. Saman Fallah'nin Paykan FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Saman Fallah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saman Fallah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saman Fallah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saman Fallah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Padideh S U19

1 Temmuz 2018 yılında Moghavemat U19

1 Eylül 2020 yılında Paykan FC U21

1 Aralık 2020 yılında Paykan FC

Saman Fallah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saman Fallah şuan Paykan FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Saman Fallah Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İran U23 takımında 4 numaralı formasıyla 25 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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