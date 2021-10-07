Samet Aybaba'dan Balotelli itirafı! "Balotelli'yi söylenildiği gibi dünya yıldızıyken almadık...!"

Adana Demirspor'u Süper Lig'e çıkarma başarısı gösteren teknik direktör Samet Aybaba, sezon başında yapılan yıldız transfer isimlerine ve kadro kalitesine rağmen alınan başarısız skorların ardından takımla yollarını ayırmıştı. Yıldız oyuncu Mario Balotelli ile aralarında bir problem olduğu iddialarının dolandığı o dönemde açıklama yapmayan Aybaba, bu konu hakkında ilk kez konuştu.

"İTALYA 2. LİG TAKIMINDAN ALDIK"

Samet Aybaba yaptığı açıklamada,

"Bunu biraz tartıştık tabi aramızda. Onun alışkanlıklarından dolayı diyelim. Hayata bakışı, yaşadığı ortam, büyüme şekli diyelim orada biraz sıkıntılı bir süreç yaşamış. O futbola yansımış, çeşitli teknik adamlarla yaşadığı sorunlar var. Sonuçta İtalya 2. Lig takımından aldık biz onu. Söylenildiği gibi dünya yıldızı durumunda almadık. Şimdi böyle olunca başka bir yere kendisini konumlandırmaya çalışıyor ama öyle değil. Emek vererek, çalışarak, işini iyi yaparak oraya gelmesi lazım. " dedi.

"DÜNYA YILDIZI BÖYLE OLUNUYOR, KARAKTER ÇOK ÖNEMLİ"

Robinho örneğini de vererek daha önce de yıldız isimlerle çalıştığını belirten Aybaba, "Ben kendisiyle konuştuğumda ona Robinho örneğini vermiştim. Sivas'ı çalıştırırken Robinho geldi bize; bir maçta 42 dakika ısındı Robinho. Yeni gelmişti daha, tam hazır değildi. İkinci yarı onu ısınmaya gönderdim, 42 dakika ısındı. Sonrasında 88'de ya da 89'da oyuna girdi. 2-1 yendik o maçta. Soyunma odasında maçın hatıra fotoğrafı var, en çok sevinen Robinho'ydu. Dünya yıldızı böyle oluyor, karakter çok önemli. Balotelli'yle aramda kişisel hiçbir sorunum olmadı. Başka birinin ben oyun karakterini eleştiririm, kişisel karakteriyle ilgili veya oyuncunun kişisel kaprisleriyle ilgili hiçbir şey yapmam. Bu benim işimle ilgili zaten, ben ondan en iyi performansı nasıl alırımı düşünürüm." şeklinde konuştu.