Samet Hoca Milli Takıma!

Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takım'ımız Hollanda ile karşılaştı. A Millilerimiz karşılaşmayı 6-1 kaybederek liderliği kaptırdı ve 3. sıraya düştü. Zorlu mücadele sonrası A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş sosyal medyada istifaya davet edildi.

A Milli Takım’ın hocası olması istenen kişi ise Samet Aybaba. Taraftarlar #SametHocaMilliTakıma hasthagi ile tecrübeli hocayı milli takımın başında görmek istediklerini dile getirdi.

İlgili hasthag, twitter trend topics listesinde 6. Sırada yer aldı.

Tecrübeli çalıştırıcı Samet Aybaba en son Adana Demirspor’da görev almıştı.