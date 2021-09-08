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Samet Hoca Milli Takıma!

A Milli Takım Hollanda’ya 6-1’lik skorla yenildi, Teknik Direktör Şenol Güneş eleştirilerin odak noktası oldu. Taraftar Samet Aybaba’yı milli takımın başında görmek istiyor.

Samet Hoca Milli Takıma!

Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takım'ımız Hollanda ile karşılaştı. A Millilerimiz karşılaşmayı 6-1 kaybederek liderliği kaptırdı ve 3. sıraya düştü. Zorlu mücadele sonrası A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş sosyal medyada istifaya davet edildi.

A Milli Takım’ın hocası olması istenen kişi ise Samet Aybaba. Taraftarlar #SametHocaMilliTakıma hasthagi ile tecrübeli hocayı milli takımın başında görmek istediklerini dile getirdi.

SAMET HOCA MİLLİ TAKIMA!

İlgili hasthag, twitter trend topics listesinde 6. Sırada yer aldı.

Tecrübeli çalıştırıcı Samet Aybaba en son Adana Demirspor’da görev almıştı.

SAMET HOCA MİLLİ TAKIMA!

 

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