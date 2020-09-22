Sameul Kalu, Fenerbahçe'den teklif aldığını söyledi!

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu yıl transfer döneminde ilgilendiği söylenen Bordeaux forması giyen Samuel Kalu, transferindeki detaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. Kalu, Fenerbahçe'nin Bordeaux kulübüne iki farklı teklifle geldiğini belirtti.

Fenerbahçe'nin kendisi için Bordeaux'ya kiralama teklifi yaptığını söyleyen 23 yaşındaki Kalu, "Gerçekten söylenecek fazla bir şey yok çünkü Fenerbahçe önce kiralama teklifinde bulundu ancak Bordeaux önemli bir oyuncu olduğumu ve tekrar kiralanmama izin veremeyeceğini söyleyerek bunu reddetti" dedi.

İlk teklifin reddedilmesinin ardından ikinci teklifle gelen Fenerbahçe'nin, bu kez de satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığını söyleyen Kalu,"Fenerbahçe bu kez sezon sonunda satın alma opsiyonu olan başka bir kiralama teklifi ile tekrar geldi ancak kulüp henüz onlara cevap vermedi" ifadesini kullandı.

SAMUEL KALU KİMDİR?

Samuel Kalu, Nijerya'nın Abia State şehrinde dünyaya geldi. 1,76 boyunda ve sağ kanatta görev yapan 22 yaşındaki oyuncu, ülkesinin GBS Academy takımında futbola başlarken, daha sonra Slovakya'nın Trencin, Belçika'nın Gent ve son olarak Fransa'nın Bordeaux takımlarında forma giydi.

Kalu kariyerinde toplam 157 maçta oynarken, 23 gol attı, 30 da asist yaptı.