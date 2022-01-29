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Sami Levi kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi, kaç çocuğu var?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programının bu akşamki konukları arasında olanSami Levi merak konusu oldu. Peki Sami Levi kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi, kaç çocuğu var?İşte detaylar...

Sami Levi kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi, kaç çocuğu var?

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin Kanal D ekranlarında cumartesi akşamları sunduğu Şarkılar Bizi Söyler programının bu akşamki konuğu olan Sami Levi'nin hayatı merak konusu oldu. Biz de bunun üzerine haberimizde 'Sami Levi kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi, kaç çocuğu var?' sorularının yanıtına yer verdik...

SAMİ LEVİ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? EVLİ Mİ? KAÇ ÇOCUĞU VAR?

13 Nisan 1981 tarihinde İstanbul'da doğan Sami Levi Yahudi asıllı Türk şarkıcıdır.1998 yılı Göztepe Lisesi mezunu olan Levi 5 yaşında ana okulunda müzikle tanıştı. İlkokul öğretmeni Levi ailesini Sami’nin sesi konusunda uyardı ve mutlaka değerlendirmesini söyledi.

Musevi cemaatinde artık çok az konuşulan Ladino dilindeki Sefarad müziği ile büyüyen Sami, bu şarkıları anneanne ve babaannelerinden dinledi. Aile büyükleri tarafından kullanılan Ladino dilinde ve şarkılarla Sefarad kültürünü öğrendi. 1996’da Cem Stamati’yle olan arkadaşlığı Sami’yi Sefarad Grubu ile tanıştırdı. Yaklaşık 8 yıldır Sefarad müziğiyle profesyonel olarak uğraşan Sami Levi grubun solistidir.

Sami Levi 2013 yılında Demet Şaşmaz ile evlenmiştir ve iki çocuğu vardır.

Sami Levi kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi, kaç çocuğu var?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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