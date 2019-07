Sammy Davis Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında, Nerede ve Nasıl Öldü?

SAMMY DAVİS KİMDİR?

Doğum tarihi : 08.Aralık.1925 Ölüm tarihi : 16.Mayıs.1990

Sammy Davis kaç yaşında öldü : 65

Kilo & Boy :

Burcu : Yay

Meslek : Dansçı, Sinema Oyuncusu, Müzisyen, Komedyen,Şarkıcı

Sammy Davis doğum yeri : Harlem, Manhattan, New York, ABD

Ölüm yeri : Beverly Hills, Kaliforniya, ABD

SAMMY DAVİS BİYOGRAFİSİ

Tek gözlü kör Yahudi bir zenci olarak bilinmektedir. 1950 ve 1960’lı yılların en önemli şovmenlerinden biridir.

Sammy Davis, 8 Aralık 1925 tarihinde ABD, New York’da Harlem’de doğmuştur. Esas adı Samuel George Davis, Jr.dır. Babası dansçı Sam Davis, annesi Porto Rikolu Elvera Sanchez’dir.

Sammy Davis, sanat hayatına 1933 yılında Rufus Jones for President adlı filmle başlamıştır. 1941 yılında Frank Sinatra ile tanıştı. 1943 yılında askerliğini yaptı. 1957 yılında oyuncu Kim Novakile aşk yaşadı. Kendisi siyah, Kim Novak beyaz olunca ırkçı tepkilere maruz kaldı. Daha sonra zenci bir kız olan Loray White ile evlendi. Boşandıktan sonra 1960 yılında İsveç'li oyuncu May Britt ile evlendi.

19 Kasım 1954 tarihinde geçirdiği bir trafik kazası sonrasında sol gözünü kaybetti, sol gözü takmadır. Broadway’de şov programı yapan Sammy Davis, Marlon Brando’dan destek almıştır. 1956 yılında ise Musevi olmuştur. Bu Yüzden sammy Davis kendisini Tek gözlü kör Yahudi bir zenci olarak tanımlamıştır.

1960’lı yıllarındaki Las Vegas şovlarıyla otellerde ırk ayrımı sebebiyle kalmasına izin verilmedi. 4 Şubat 1990 tarihinde televizyondaki 60. sanat yılını birçok sanatçı dostuyla kutlayan ve eğlendirirken eğlenen, hayatı boyunca siyahların eşitliği için savaştı.

1960 yılında Dean Martin, Frank Sinatra, Joey Bishop ve Peter Lawford ile birlikte "Rat Pack" adında bir müzik gurubu kurdular.

Richard Nixon’un seçim kampanyasına destek verdi.

1960 yılında çekilen “Ocean's Eleven” adlı sinema filminde Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis üçlüsü bir aradaydı.

İş hayatı boyunca birçok albüm çıkardı ve filmlerde oynadı. 1966 yılında televizyonda kendi adıyla yayımlanan Sammy Davis Jr. Show gösterilerine başladı.

Evlilkleri :

1.eşi: 10 Ocak 1958 tarihinde Loray White ile evlendi. 23 Nisan 1959 tarihinde boşandı.

2.eşi: 13 Kasım 1960 tarihinde May Britt ile evlendi. 19 Aralık 1968 tarihinde boşandı. 1 kızı 2 oğlu vardır.

3.eşi: 11 May 1970 tarihinde Altovise Davis ile evlendi.1 oğlu vardır.

Sammy Davis, 16 Mayıs 1990 tarihinde ABD, Kaliforniya, Beverly Hills’de 65 yaşında gırtlak kanseri sebebiyle öldü.



Filmleri :

2007 - Mr. Warmth: The Don Rickles Pr...

1989 - Tap (Little Mo)

1985 - That's Dancing!

1984 - Cannonball Run II (Morris Fenderbaum)

1982 - Heidi's Song (Head Ratte (Seslendirme)

1981 - Yolun Sonu (Morris Fenderbaum)

1973 - Save the Children (Kendisi)

1970 - One More Time (Charles Salt)

1969 - Sweet Charity (Big Daddy Brubeck)

1968 - Salt and Pepper (Charles Salt)

1968 - One Life To Live (Chip Warren )(TV Dizisi)

1966 - A Man Called Adam (Adam Johnson)

1965 - Nightmare in the Sun (Truck driver)

1964 - Robin And The 7 Hoods (Will)

1963 - General Hospital ( Eddie Phillips)TV Dizisi (2 Bölüm)

1960 - Pepe (Kendisi)

1960 - Ocean's Eleven (Josh Howard)

1959 - Porgy and Bess (Sportin' Life)

1956 - Beni Gutmanın Hayatı (Flecther)