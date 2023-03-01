Sammy Ompreon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sammy Ompreon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sammy Ompreon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sammy Ompreon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sammy Ompreon 9 Kasım 2000 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İngiltere,Gana uyrukludur.Gerçek adı da Samuel Ompreon şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sammy Ompreon Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sammy Ompreon, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Wingate & Finchley FC futbol takımında oynamaktadır. Wingate & Finchley FC takımına 11 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Sammy Ompreon'nin Wingate & Finchley FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Sammy Ompreon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sammy Ompreon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında Sheff Utd U21
8 Şubat 2019 yılında Parkgate FC
31 Mayıs 2019 yılında Sheff Utd U21
1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz
7 Ağustos 2021 yılında Falkirk FC
28 Şubat 2022 yılında Cowdenbeath FC
16 Mayıs 2022 yılında Falkirk FC
13 Eylül 2022 yılında Eastbourne
7 Ekim 2022 yılında Hungerford
11 Şubat 2023 yılında Wingate FC
Sammy Ompreon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sammy Ompreon şuan Wingate & Finchley FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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