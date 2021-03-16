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Samoa'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Samoa'nın Bayrağı Nasıldır?

Samoa'nın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Samoa'nın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Samoa hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Samoa'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Samoa'nın Bayrağı Nasıldır?

Samoa ya da resmî adı ile Bağımsız Samoa Devleti, Güney Büyük Okyanus'unda, Polinezya'da bulunan, adalar topluluğundan oluşan bir ülkedir.

Samoa'nın Başkenti?

“Apia” şehri Samoa'nın başkentidir.

Samoa'nın Para Birimi Nedir?

“Tala” Samoa'nın para birimidir.

Samoa'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Samoa'nın Bayrağı Nasıldır?

Samoa'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Samoa'nın telefon alan kodu : + 685

Samoa'nın Türkçe Ülke Telaffuzu

Samoa

Samoa'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Samoa'nın Bayrağı Nasıldır?

Samoa'nın Türkçe Başkent Telaffuzu

Apia

Samoa'nın İngilizce Ülke Telaffuzu

Samoa

Samoa'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Samoa'nın Bayrağı Nasıldır?

Samoa'nın İngilizce Başkent Telaffuzu

Apia

Samoa'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

İngilizce

Samoa'nın Bayrağı Nasıldır?

Samoa'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Samoa'nın Bayrağı Nasıldır?

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