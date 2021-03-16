Samoa'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Samoa'nın Bayrağı Nasıldır?
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Samoa ya da resmî adı ile Bağımsız Samoa Devleti, Güney Büyük Okyanus'unda, Polinezya'da bulunan, adalar topluluğundan oluşan bir ülkedir.
Samoa'nın Başkenti?
“Apia” şehri Samoa'nın başkentidir.
Samoa'nın Para Birimi Nedir?
“Tala” Samoa'nın para birimidir.
Samoa'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Samoa'nın telefon alan kodu : + 685
Samoa'nın Türkçe Ülke Telaffuzu
Samoa
Samoa'nın Türkçe Başkent Telaffuzu
Apia
Samoa'nın İngilizce Ülke Telaffuzu
Samoa
Samoa'nın İngilizce Başkent Telaffuzu
Apia
Samoa'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
İngilizce