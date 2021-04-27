Şampiyona 30 bin liralık hediye çeki! Çekmeköy Belediye Başkanı, Dünya Şampiyonu Büşra Işıldar’ı ağırladı

Çekmeköy Belediyesi, Türkiye şampiyonluğu, Avrupa Şampiyonluğu ve Dünya Şampiyonluğu alarak tüm dünyada adından söz ettiren Milli Sporcu Büşra Işıldar'ı ağırladı. Gerçekleştirilen programa katılım sağlayan Başkan Ahmet Poyraz, milli sporcuya pandemi kuralları dahilinde gerçekleştirilen etkinlikte 30 Bin Türk Lirası değerindeki hediye çeki ile plaketini takdim etti.

"HER ZAMAN SPORCULARIMIZIN YANINDA OLACAĞIZ"

Sporcuya verilen desteklerin aralıksız devam edeceğini belirten Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, "Öncelikle Büşra'yı tebrik ediyoruz. Gerçekten öncesinde de hem Türkiye şampiyonlukları, Avrupa şampiyonluğu ve son olarak seksen bir kiloda dünya şampiyonluğunu kazandı. Çekmeköy adına kendisine her zaman olduğu gibi yine müteşekkiriz. İnşallah bundan sonra da çok daha güzel başarılara imza atacak. Biz de Çekmeköy Belediyesi olarak bu tarz sporcularımızı dünya çapında etkinlik yapacak, dünyada başarılar imzalatacak sporcularımızı bundan önce de çok destekledik. Bundan sonra da inşallah yetişmeleri için daha genç kardeşlerimizi gelecekte bayrağımızı göklere çekmek için yapacakları her türlü gayretlerinde onların yanında olacağız. Ben tekrar Büşra kardeşimize sizler adına sizler huzurunda çok teşekkür ediyorum" dedi.

"BAYRAĞIMIZI TAŞIMAK GURUR VERİCİ"

Milli boksör Büşra Işıldar ise, "Ben altı senedir boks yapıyorum, üç senedir Avrupa şampiyonuyum. Çekmeköy Spor Kulübü öğrencisiyim. Biz bir buçuk iki aydır evimizden uzak milli takım kampında antrenmanlarımıza devam ediyorduk. Bu pandemi dolayısıyla girdi. Ama biz bu dünya şampiyonasına gözümüzü dikmiştik yani bekliyorduk böyle bir şey. Pandemi vardı ama ben hocam eşliğinde antrenmanlarıma evde de devam ettim. On beş günlük bir maç sürdü bir ay kampımızdan sonra Polonya'da. Orada üç maç yaptım, üç rakımda beş sıfır yenerek dünya şampiyonu oldum. Bayrağımızı gururlandırdım ve çok mutlu oldum" dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı