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  3. Şampiyonada çifte gurur! Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası’nda üçüncü kez: "2 Altın"

Şampiyonada çifte gurur! Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası’nda üçüncü kez: "2 Altın"

Portekiz'in Lizbon kentinde yapılan Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası'nı 2 altın madalya ile tamamlayan Türkiye, 1997 yılında Belçika'da ve 2004 yılında da Romanya'da ikişer kez birincilik kürsüsünde yer almıştı. Ay-yıldızlılar üçüncü kez turnuvadan 2 altınla döndü.

Şampiyonada çifte gurur! Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası’nda üçüncü kez: "2 Altın"

Portekiz'in Lizbon kentinde yapılan Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası'nda heyecan dolu anlar yaşandı. Türkiye, Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası'nda 2 altın madalyalı başarısında "hat-trick" yaptı. Son olarak Portekiz'in başkenti Lizbon'da sona eren Avrupa Şampiyonası'nda, erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak ve kadınlar +78 kiloda Kayra Sayit'in altın madalya ile taçlandırdıkları başarıları, ülke ikinciliğini getirdi.

1997 yılında Belçika'nın Oostente kentinde yapılan Avrupa Şampiyonası'nda erkekler 66 kiloda Hüseyin Özkan ve +100 kiloda Selim Tataroğlu ile iki altın madalya elde eden Türk judosu, 2004 yılında Romanya'nın başkenti Bükreş'te aynı başarısını tekrarladı. Erkekler 66 kiloda Bektaş Demirel ve +100 kiloda Selim Tataroğlu birincilik kürsüsünde yer alarak, Türkiye'ye 2 altın madalya kazandıran judocular olmuştu.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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