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Şampiyonlar Ligi 5. haftasında hangi maçlar var?

Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta mücadelesi Salı günü oynanacak maçlar ile başlıyor. Peki bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde kimin maçı var? İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi 5. haftasında hangi maçlar var?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının 5. haftası yarın başlayacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İstanbul'un geçen sezonki final için ev sahipliği hakkı bu sezona ertelenen Şampiyonlar Ligi'nin gruplarında 5. hafta karşılaşmaları, yarın ve 2 Aralık Çarşamba günü oynanacak.

Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Medipol Başakşehir, H Grubu'ndaki 5. maçında çarşamba günü saat 20.55'te Almanya'nın Leipzig takımını konuk edecek.

Ligde 5. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

1 Aralık Salı:

20.55 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Salzburg (Avusturya)

20.55 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Real Madrid (İspanya)

23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

23.00 Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Inter (İtalya)

23.00 Olympique Marsilya (Fransa) - Olympiakos (Yunanistan)

23.00 Porto (Portekiz) - Manchester City (İngiltere)

23.00 Liverpool (İngiltere) - Ajax (Hollanda)

23.00 Atalanta (İtalya) - Midtjylland (Danimarka)

2 Aralık Çarşamba:

20.55 Krasnodar (Rusya) - Rennes (Fransa)

20.55 Medipol Başakşehir - Leipzig (Almanya)

23.00 Sevilla (İspanya) - Chelsea (İngiltere)

23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Lazio (İtalya)

23.00 Club Brugge (Belçika) - Zenit (Rusya)

23.00 Juventus (İtalya) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

23.00 Ferencvaros (Macaristan) - Barcelona (İspanya)

23.00 Manchester United (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa)

Onur Çelik
Spor Editörü


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