UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı devam ediyor. Gruplara kalan son takımların belli olmasının ardından grup kuralarının çekimi heyecanla bekleniyor. 2020-2021 Devler Ligi sezonunda ülkemizi tek temsil edecek takım Başakşehir olacak. Peki, Başakşehir'in muhtemel rakipleri hangi takımlar? Kura tarihi ve saati ne zaman? İşte detaylar...

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamaları kura çekimi, 1 Ekim Perşembe günü TSİ 18:00'de İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilecek.

HANGİ KANALDA?

Devler Ligi'nde kura çekimi, beIN Sports HD 1 ve beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanacak. Kura çekimi ayrıca UEFA'nın resmi internet sitesinden de canlı olarak takip edilebilecek.

BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Grup aşamaları kura çekimine 4. torbadan katılacak olan Başakşehir, 1. 2. ve 3. torba takımlarıyla eşleşecek.

1. torba: Bayern Münih (Almanya), Real Madrid, Sevilla (İspanya), Liverpool (İngiltere), Juventus (İtalya), Paris Saint-Germain (Fransa), Zenit (Rusya), Porto (Portekiz).

2. torba: Barcelona, Atletico Madrid (İspanya), Manchester City, Manchester United, Chelsea (İngiltere), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Borussia Dortmund (Almanya), Ajax (Hollanda).

3. torba: Dinamo Kiev (Ukrayna), Leipzig (Almanya), Inter, Lazio, Atalanta (İtalya), Olympiakos (Yunanistan), Salzburg (Avusturya), Krasnodar (Rusya)

4. torba: Medipol Başakşehir, Lokomotiv Moskova (Rusya), Olympique Marsilya, Rennes (Fransa), Club Brugge (Belçika), Borussia Mönchengladbach (Almanya), Ferencvaros (Macaristan), Midtjylland (Danimarka)

Şampiyonlar Ligi’nde perde 20 Ekim’de oynanacak maçlar ile açılacak. Aralık ortasına kadar 6 maç haftasının tamamlanması planlanıyor.