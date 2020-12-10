Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları tamamlandı! İşte son 16'ya kalan takımlar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta karşılaşmaları A, B, C, D ve H gruplarında oynanan karşılaşmalarla devam etti. Bu maçların ardından Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması sona erdi. B Grubu'nda Real Madrid, Borussia Mönchengladbach'ı evinde yenip, Shakhtar Donetsk'in de Inter ile berabere kalmasıyla gruptan çıkan takım oldu. Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Liverpool ise Midtjylland ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

A, B, C, D ve H gruplarında oynanan karşılaşmaların toplu sonuçları şöyle:

Salzburg: 0 - Atletico Madrid: 2

Bayern Münih: 2 - Lokomotiv Moskova: 0

Inter: 0 - Shakhtar Donetsk: 0

Real Madrid: 2 - Borussia Mönchengladbach: 0

Olympiakos: 0 - Porto: 2

Manchester City: 3 - Marsilya: 0

Ajax: 0 - Atalanta: 1

Midtjylland: 1 - Liverpool: 1

Paris Saint Germain: 5 - Başakşehir FK: 1

E, F, G ve H gruplarında oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:

E Grubu

Rennes: 1 - Sevilla: 3

Chelsea: 1 - Krasnodar: 1

F Grubu

Lazio: 2 - Club Brugge: 2

Zenit: 1 - Borussia Dortmund: 2

G Grubu

Dinamo Kiev: 1 - Ferencvaros: 0

Barcelona: 0 - Juventus: 3

H Grubu

RB Leipzig: 3 - Manchester United: 2

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SON 16 TURUNA KALAN TAKIMLAR

Bayern Münih , Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Chelsea, B. Dortmund, Juventus, PSG, Atletico,

M'Gladbach, Porto, Atalanta, Sevilla, Lazio, Barcelona, Leipzig

AVRUPA LİGİ'NE DEVAM EDECEK OLAN TAKIMLAR

Olympiakos, Manchester United, Ajax, Dinamo Kiev, Salzburg, Krasnodar, Club Brugge, Shakhtar Donetsk