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Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan takımlar belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-2021 sezonunda gruplara kalan son 3 takım belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan takımlar belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-2021 sezonunda gruplara kalan son 3 takım belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının play-off turu rövanşı, 3 karşılaşmayla sona erdi.

Rusya'nın Krasnodar, Avusturya'nın Salzburg ve Danimarka'nın Midtjylland takımları, play-off turunu geçerek turnuvada grup aşamasına kaldı.

Sonuçlar

PAOK (Yunanistan)-Krasnodar (Rusya): 1-2 (1-2)

Salzburg (Avusturya)-Maccabi Tel-Aviv (İsrail): 3-1 (2-1)

Midtjylland (Danimarka)-Slavia Prag (Çekya): 4-1 (0-0)

Başakşehir'in Muhtemel Rakipleri

Şampiyonlar Ligi'nde oluşan torbalar şu şekilde;

1. torba: Bayern Münih (Almanya), Real Madrid, Sevilla (İspanya), Liverpool (İngiltere), Juventus (İtalya), Paris Saint-Germain (Fransa), Zenit (Rusya), Porto (Portekiz).

2. torba: Barcelona, Atletico Madrid (İspanya), Manchester City, Manchester United, Chelsea (İngiltere), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Borussia Dortmund (Almanya), Ajax (Hollanda).    

3. torba: Dinamo Kiev (Ukrayna), Leipzig (Almanya), Inter, Lazio, Atalanta (İtalya), Olympiakos (Yunanistan), Salzburg (Avusturya), Krasnodar (Rusya)

4. torba: Medipol Başakşehir, Lokomotiv Moskova (Rusya), Olympique Marsilya, Rennes (Fransa), Club Brugge (Belçika), Borussia Mönchengladbach (Almanya), Ferencvaros (Macaristan), Midtjylland (Danimarka)

Onur Çelik
Spor Editörü


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