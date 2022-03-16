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Şampiyonluk sevinci yaşamak istiyordu, yerini acıya bıraktı! Trabzonsporlu taraftar bayrak asmak isterken canından oldu!

Sakarya'nın Erenler ilçesinde evinin penceresine Trabzonspor bayrağı asarken dengesini kaybederek düşen taraftar hastanede hayatını kaybetti.

Şampiyonluk sevinci yaşamak istiyordu, yerini acıya bıraktı! Trabzonsporlu taraftar bayrak asmak isterken canından oldu!

Trabzonspor'un şampiyonluk yolunda ilerlemesi taraftarlarının da heyecanlanmasına ve etrafları şampiyonluk moduna sokmak amacıyla süslemesine neden oldu. Bu kapsamda birçok taraftar evlerini bordo-mavili bayraklarla süslerken, Sakarya'nın Erenler ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi’nde yaşayan Avni Küçük de  evinin çatısına, taraftarı olduğu Trabzonspor’un bayrağını asmak istedi. Dengesini kaybeden Küçük, çatıdan zemine düştü.

İhbarla gelen sağlık ekibi, ağır yaralı Küçük’ü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Küçük, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Avni Küçük’ün cenazesi, bugün toprağa verildi.

Şampiyonluk sevinci yaşamak istiyordu, yerini acıya bıraktı! Trabzonsporlu taraftar bayrak asmak isterken canından oldu!

TRANZONSPOR'DAN TAZİYE MESAJI

Konuyla ilgili taziye mesajı yayımlayan Trabzonspor, "Sakarya'da evinin çatısına Trabzonspor bayrağı asarken yaşadığı kaza neticesinde hayatını kaybeden taraftarımız Avni Küçük'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" açıklamalarına yer verdi. 

Şampiyonluk sevinci yaşamak istiyordu, yerini acıya bıraktı! Trabzonsporlu taraftar bayrak asmak isterken canından oldu!

BİR TARAFTAR DA HEYECANI KALDIRAMADI

Trabzonspor'un daha önce  oynadığı kritik Konyaspor karşılaşmasında da bir taraftar camiayı yasa boğmuştu. Şampiyonluk yolunda önemli bir maç olan ve Karadeniz ekibinin 2-1 kazandığı karşılaşma esnasında heyecanını kontrol edemeyen bir taraftar kalp krizi geçirmişti. Apar topar hastaneye kaldırılan Eyüp Yusuf isimli taraftar kurtarılamamıştı.

Şampiyonluk sevinci yaşamak istiyordu, yerini acıya bıraktı! Trabzonsporlu taraftar bayrak asmak isterken canından oldu!Şampiyonluk sevinci yaşamak istiyordu, yerini acıya bıraktı! Trabzonsporlu taraftar bayrak asmak isterken canından oldu!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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